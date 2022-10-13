Идеально гармонирует с блинчиками: рецепт изумительного джема на зиму из самых простых продуктов

Готовится весьма просто и отлично хранится

Джем – отличная альтернатива варенью на зиму. Его можно сделать из самых разных ягод или фруктов, например, даже без загустителей легко приготовить виноградный джем или сладкую закрутку из персиков. Изумительный джем также получается из доступных сезонных плодов – яблок и слив. Этот джем в меру сладкий с приятной кислинкой.

Рецептом сливово-яблочного джема поделился кулинарный Ютуб-канал "На здоров'я". Готовится такая сладкая закрутка достаточно просто. Уровень сахара и консистенцию можно регулировать по своему вкусу. Сливово-яблочный джем хорошо подходит к хлебу, печенью, пирожным, пирогам, мороженому и блинами.

Ингредиенты:

сливы – 0,5 кг

яблоки – 0,5 кг

сахар – 300 г -1 кг

сок 1/2 лимона

вода – 100-150мл

Способ приготовления:

Помыть плоды, очистить от косточек и семян. Нарезать и поместить в кастрюлю. Добавить сахар, воду, включить средний огонь и варить, периодически помешивая, около 10-15 минут, чтобы плоды разварились. Дать джему остыть и измельчит блендером, добавить лимонный сок и перемешать. Снова поставить на огонь. С момента закипания его можно разливать по простерилизованным банкам уже через 5 минут. Чтобы получить более густой джем, поварите его подольше. Закрыть простерилизованными крышками и поставить вверх дном, перевернуть.

Ранее "Телеграф" делился рецептом простой заготовки малины на зиму. А также мы писали, как приготовить идеальное по сладости и кислоте варенье.