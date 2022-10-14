Как приготовить винегрет по-новому: интересный рецепт традиционного осеннего салата

Шеф-повар раскрыла все нюансы приготовления вкусного и сочного винегрета

Винегрет – один из привычных всем салатов, в котором используются сезонные продукты. Все, что для него нужно, легко найти осенью, так что самое время порадовать себя и семью этим блюдом. Если вы хотите, чтобы винегрет получился еще вкуснее, попробуйте не отваривать овощи, а запекать в духовке.

Шеф-повар Валентина Саенко в Instagram поделилась секретами приготовления винегрета, благодаря которым обычный салат превратится в кулинарный шедевр. Такой рецепт добавляет осеннему салату насыщенности, ароматности, сочности. А завершает симфонию вкусов необычная заправка.

Как приготовить вкусный винегрет: рецепт от шеф-повара

Ингредиенты:

Свекла- 3 шт.

Картофель — 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 0,5 маленького

Горошек свежемороженый – 80 г

Огурцы соленые – 5-6 шт.

Грибы маринованные – 150 г

Растительное масло домашнее — 4-6 ст. л.

Уксус бальзамический – 0,5 ст. л.

Горчица зерновая – 1 ст. л.

Хрен столовый – 0,5 ст. л.

Чеснок 3-5 зубцов

Соль, перец

Способ приготовления:

Запечь овощи в духовке. Так они менее водянисты. Также запечь 3-5 зубчиков чеснока для заправки. Овощи режем маленьким кубиком. Лук мелко. Свеклу отложить отдельно, чтобы не красить овощи. Чтобы при смешивании салата овощи были своего цвета, а не красного, нужно нарезанную свеклу заправить несколькими ложками растительного масла. Нарежьте свеклу отдельно и заправьте 2-3 ложками домашнего ароматного масла. Так поступить и с другими овощами. Для заправки горчицу смешиваем с уксусом и добавляем хрен, запеченный чеснок и еще 1-2 ст. ложки ароматного масла.

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