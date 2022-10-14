Как приготовить винегрет по-новому: интересный рецепт традиционного осеннего салата
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Шеф-повар раскрыла все нюансы приготовления вкусного и сочного винегрета
Винегрет – один из привычных всем салатов, в котором используются сезонные продукты. Все, что для него нужно, легко найти осенью, так что самое время порадовать себя и семью этим блюдом. Если вы хотите, чтобы винегрет получился еще вкуснее, попробуйте не отваривать овощи, а запекать в духовке.
Шеф-повар Валентина Саенко в Instagram поделилась секретами приготовления винегрета, благодаря которым обычный салат превратится в кулинарный шедевр. Такой рецепт добавляет осеннему салату насыщенности, ароматности, сочности. А завершает симфонию вкусов необычная заправка.
Как приготовить вкусный винегрет: рецепт от шеф-повара
Ингредиенты:
- Свекла- 3 шт.
- Картофель — 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 0,5 маленького
- Горошек свежемороженый – 80 г
- Огурцы соленые – 5-6 шт.
- Грибы маринованные – 150 г
- Растительное масло домашнее — 4-6 ст. л.
- Уксус бальзамический – 0,5 ст. л.
- Горчица зерновая – 1 ст. л.
- Хрен столовый – 0,5 ст. л.
- Чеснок 3-5 зубцов
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Запечь овощи в духовке. Так они менее водянисты. Также запечь 3-5 зубчиков чеснока для заправки.
- Овощи режем маленьким кубиком. Лук мелко. Свеклу отложить отдельно, чтобы не красить овощи. Чтобы при смешивании салата овощи были своего цвета, а не красного, нужно нарезанную свеклу заправить несколькими ложками растительного масла. Нарежьте свеклу отдельно и заправьте 2-3 ложками домашнего ароматного масла. Так поступить и с другими овощами.
- Для заправки горчицу смешиваем с уксусом и добавляем хрен, запеченный чеснок и еще 1-2 ст. ложки ароматного масла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный глинтвейн в домашних условиях.