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Вкуснее и полезнее мармелада: приготовьте нежное желе из облепихи

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Желе из облепихи Новость обновлена 15 октября 2022, 12:25
Желе из облепихи

Что можно приготовить из яркой осенней ягоды, чтобы все попросили добавку и рецепт.

Осенью созревает облепиха и наступает время сбора урожая. Помимо варенья на зиму и ароматного чая из этой мелкой яркой ягодки можно приготовить замечательный десерт.

"Телеграф" нашел для вас простой рецепт облепихового желе, которое можно есть вместо конфет, подавать к чаю или же использовать в виде начинки для булочек.

Как приготовить желе из облепихи

Ингредиенты:

  • облепиха – 1 кг;
  • вода – 1 литр;
  • мед – 1 ст. ложка;
  • желатин в гранулах – 30 г.

Приготовление:

  1. Желатин замочите в холодной воде на полчаса, чтобы он набух.
  2. Облепиху переберите от мусора и листьев и помойте.
  3. Залейте водой ягоды и варите 20 минут, снимая пену.
  4. Отвар процедите через сито, а плоды протрите.
  5. Соедините пюре и отвар в одной посуде и перемешайте.
  6. В теплую облепиховую смесь добавьте желатин, мед и снова хорошенько перемешайте.
  7. Разлейте смесь по красивым формочкам, предварительно положив на дно несколько ягод облепихи.
  8. Поставьте в холодильник на 2 часа.
  9. Перед подачей опустите формочку с желе на минуту в горячую воду, чтобы его было легче вынуть.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Желе #Облепиха