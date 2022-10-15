Вкуснее и полезнее мармелада: приготовьте нежное желе из облепихи
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Что можно приготовить из яркой осенней ягоды, чтобы все попросили добавку и рецепт.
Осенью созревает облепиха и наступает время сбора урожая. Помимо варенья на зиму и ароматного чая из этой мелкой яркой ягодки можно приготовить замечательный десерт.
"Телеграф" нашел для вас простой рецепт облепихового желе, которое можно есть вместо конфет, подавать к чаю или же использовать в виде начинки для булочек.
Как приготовить желе из облепихи
Ингредиенты:
- облепиха – 1 кг;
- вода – 1 литр;
- мед – 1 ст. ложка;
- желатин в гранулах – 30 г.
Приготовление:
- Желатин замочите в холодной воде на полчаса, чтобы он набух.
- Облепиху переберите от мусора и листьев и помойте.
- Залейте водой ягоды и варите 20 минут, снимая пену.
- Отвар процедите через сито, а плоды протрите.
- Соедините пюре и отвар в одной посуде и перемешайте.
- В теплую облепиховую смесь добавьте желатин, мед и снова хорошенько перемешайте.
- Разлейте смесь по красивым формочкам, предварительно положив на дно несколько ягод облепихи.
- Поставьте в холодильник на 2 часа.
- Перед подачей опустите формочку с желе на минуту в горячую воду, чтобы его было легче вынуть.
Приятного аппетита!
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