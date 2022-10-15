Вкуснее и полезнее мармелада: приготовьте нежное желе из облепихи

Что можно приготовить из яркой осенней ягоды, чтобы все попросили добавку и рецепт.

Осенью созревает облепиха и наступает время сбора урожая. Помимо варенья на зиму и ароматного чая из этой мелкой яркой ягодки можно приготовить замечательный десерт.

"Телеграф" нашел для вас простой рецепт облепихового желе, которое можно есть вместо конфет, подавать к чаю или же использовать в виде начинки для булочек.

Как приготовить желе из облепихи

Ингредиенты:

облепиха – 1 кг;

вода – 1 литр;

мед – 1 ст. ложка;

желатин в гранулах – 30 г.

Приготовление:

Желатин замочите в холодной воде на полчаса, чтобы он набух. Облепиху переберите от мусора и листьев и помойте. Залейте водой ягоды и варите 20 минут, снимая пену. Отвар процедите через сито, а плоды протрите. Соедините пюре и отвар в одной посуде и перемешайте. В теплую облепиховую смесь добавьте желатин, мед и снова хорошенько перемешайте. Разлейте смесь по красивым формочкам, предварительно положив на дно несколько ягод облепихи. Поставьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей опустите формочку с желе на минуту в горячую воду, чтобы его было легче вынуть.

Приятного аппетита!

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