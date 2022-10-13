Глинтвейн из белого вина: топ-3 рецептов горячительных напитков с фото

Если вы замерзли, этот пряный напиток отогреет, взбодрит и поднимет настроение.

У многих людей осень ассоциируется с падающей листвой, моросящим дождем, озябшими пальцами. Чтобы отвлечься от грустных мыслей и заодно согреться, приготовьте горячее вино со специями.

На самом деле глинтвейн вовсе необязательно пить только тогда, когда люди замерзли. Этот приятный, вкусный, согревающий напиток – отличный способ отвлечься от осенней хандры и провести вечер за приятной беседой.

Обычно глинтвейн делают из красного сухого вина. Считается, что оно более яркое и насыщенное по вкусу, а еще способствует поднятию тонуса и укреплению иммунной системы.

Но зато белый глинтвейн – более легкий и ненавязчивый напиток, который практически не пьянит, а вот согреть и поднять настроение может не хуже красного вина.

Как приготовить глинтвейн из белого вина: правила

Главное правило приготовления всех глинтвейнов – их ни в коем случае нельзя кипятить. Только греть, причем, не выше температуры 70-75°С.

Чтобы приготовить согревающий глинтвейн на белом вине, вам понадобится, собственно, само вино, а также фрукты, цитрусовые, любимые специи и пряности. Кстати, их можно предварительно проварить — так напиток станет еще ароматнее. Для сладости можно использовать сахар и мед.

Напиток после приготовления на огне должен еще немного настояться, чтобы все ингредиенты отдали ему свой вкус и аромат. При этом важно не дать глинтвейну остыть – все-таки он пьется горячим. А вот повторно греть его не рекомендуется.

Как приготовить белый глинтвейн по классическому рецепту с апельсином

Ингредиенты:

1 л белого сухого вина,

1 апельсин,

2 см корня имбиря,

1 палочка корицы,

1/4 палочки ванили,

4 шт. гвоздики,

2 шт. кардамона,

2 ст. ложки сахара.

Пошаговый рецепт приготовления:

Имбирь мелко порежьте или потрите на крупной терке. Апельсин порежьте дольками. В небольшую кастрюльку влейте белое вино, добавьте пряности и сахар. На маленьком огне доведите вино до появления мелких пузырьков, но не кипятите. Выключите огонь, добавьте в кастрюлю апельсин, накройте крышкой и оставьте глинтвейн настояться на 10 минут. Процедите глинтвейн, разлейте по бокалам и подавайте горячим.

Белый глинтвейн: рецепт с лимоном

Ингредиенты:

1 л белого сухого вина,

1 лимон,

1 палочка корицы,

3 шт. гвоздики,

2 ст. ложки меда.

Приготовление пошагово:

Лимон разрежьте пополам. Из одной половинки выдавите сок, а другую порежьте на дольки. В кастрюльку налейте вино, добавьте корицу и гвоздику. На медленном огне нагрейте вино до появления мелких пузырьков, только не кипятите. Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед, накройте крышкой и оставьте настояться на 15 минут. Удалите специи и при желании процедите глинтвейн. Разлейте напиток по бокалам, повесьте лимонные дольки как украшение и подавайте горячим.

Яблочный глинтвейн из белого вина: рецепт приготовления в домашних условиях

Ингредиенты:

700 мл белого сухого вина,

300 мл яблочного сока без мякоти,

100 мл воды,

1 яблоко,

0,5 лимона,

2 палочки корицы,

3 шт. гвоздики,

щепотка мускатного ореха,

2 ст. ложки меда.

Приготовление пошагово:

В кастрюльку влейте воду, добавьте гвоздику, мускатный орех и корицу. Доведите до кипения и проварите 2 минуты. Уберите отвар с огня, процедите и дайте постоять 10 минут. Яблоко и лимон нарежьте тонкими дольками. В кастрюлю с отваром из пряностей налейте вино, яблочный сок и добавьте нарезанные фрукты. Доведите все до кипения, но не кипятите. Разлейте глинтвейн по чашкам, добавьте мед и пейте горячим.

Приятного аппетита!

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