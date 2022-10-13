Глинтвейн из белого вина: топ-3 рецептов горячительных напитков с фото
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Если вы замерзли, этот пряный напиток отогреет, взбодрит и поднимет настроение.
У многих людей осень ассоциируется с падающей листвой, моросящим дождем, озябшими пальцами. Чтобы отвлечься от грустных мыслей и заодно согреться, приготовьте горячее вино со специями.
На самом деле глинтвейн вовсе необязательно пить только тогда, когда люди замерзли. Этот приятный, вкусный, согревающий напиток – отличный способ отвлечься от осенней хандры и провести вечер за приятной беседой.
Обычно глинтвейн делают из красного сухого вина. Считается, что оно более яркое и насыщенное по вкусу, а еще способствует поднятию тонуса и укреплению иммунной системы.
Но зато белый глинтвейн – более легкий и ненавязчивый напиток, который практически не пьянит, а вот согреть и поднять настроение может не хуже красного вина.
Как приготовить глинтвейн из белого вина: правила
- Главное правило приготовления всех глинтвейнов – их ни в коем случае нельзя кипятить. Только греть, причем, не выше температуры 70-75°С.
- Чтобы приготовить согревающий глинтвейн на белом вине, вам понадобится, собственно, само вино, а также фрукты, цитрусовые, любимые специи и пряности. Кстати, их можно предварительно проварить — так напиток станет еще ароматнее. Для сладости можно использовать сахар и мед.
- Напиток после приготовления на огне должен еще немного настояться, чтобы все ингредиенты отдали ему свой вкус и аромат. При этом важно не дать глинтвейну остыть – все-таки он пьется горячим. А вот повторно греть его не рекомендуется.
Как приготовить белый глинтвейн по классическому рецепту с апельсином
Ингредиенты:
- 1 л белого сухого вина,
- 1 апельсин,
- 2 см корня имбиря,
- 1 палочка корицы,
- 1/4 палочки ванили,
- 4 шт. гвоздики,
- 2 шт. кардамона,
- 2 ст. ложки сахара.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Имбирь мелко порежьте или потрите на крупной терке.
- Апельсин порежьте дольками.
- В небольшую кастрюльку влейте белое вино, добавьте пряности и сахар.
- На маленьком огне доведите вино до появления мелких пузырьков, но не кипятите.
- Выключите огонь, добавьте в кастрюлю апельсин, накройте крышкой и оставьте глинтвейн настояться на 10 минут.
- Процедите глинтвейн, разлейте по бокалам и подавайте горячим.
Белый глинтвейн: рецепт с лимоном
Ингредиенты:
- 1 л белого сухого вина,
- 1 лимон,
- 1 палочка корицы,
- 3 шт. гвоздики,
- 2 ст. ложки меда.
Приготовление пошагово:
- Лимон разрежьте пополам. Из одной половинки выдавите сок, а другую порежьте на дольки.
- В кастрюльку налейте вино, добавьте корицу и гвоздику.
- На медленном огне нагрейте вино до появления мелких пузырьков, только не кипятите.
- Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед, накройте крышкой и оставьте настояться на 15 минут.
- Удалите специи и при желании процедите глинтвейн.
- Разлейте напиток по бокалам, повесьте лимонные дольки как украшение и подавайте горячим.
Яблочный глинтвейн из белого вина: рецепт приготовления в домашних условиях
Ингредиенты:
- 700 мл белого сухого вина,
- 300 мл яблочного сока без мякоти,
- 100 мл воды,
- 1 яблоко,
- 0,5 лимона,
- 2 палочки корицы,
- 3 шт. гвоздики,
- щепотка мускатного ореха,
- 2 ст. ложки меда.
Приготовление пошагово:
- В кастрюльку влейте воду, добавьте гвоздику, мускатный орех и корицу.
- Доведите до кипения и проварите 2 минуты.
- Уберите отвар с огня, процедите и дайте постоять 10 минут.
- Яблоко и лимон нарежьте тонкими дольками.
- В кастрюлю с отваром из пряностей налейте вино, яблочный сок и добавьте нарезанные фрукты.
- Доведите все до кипения, но не кипятите.
- Разлейте глинтвейн по чашкам, добавьте мед и пейте горячим.
Приятного аппетита!
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