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Глинтвейн из белого вина: топ-3 рецептов горячительных напитков с фото

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Самый вкусный белый глинтвейн
Самый вкусный белый глинтвейн

Если вы замерзли, этот пряный напиток отогреет, взбодрит и поднимет настроение.

У многих людей осень ассоциируется с падающей листвой, моросящим дождем, озябшими пальцами. Чтобы отвлечься от грустных мыслей и заодно согреться, приготовьте горячее вино со специями.

На самом деле глинтвейн вовсе необязательно пить только тогда, когда люди замерзли. Этот приятный, вкусный, согревающий напиток – отличный способ отвлечься от осенней хандры и провести вечер за приятной беседой.

Обычно глинтвейн делают из красного сухого вина. Считается, что оно более яркое и насыщенное по вкусу, а еще способствует поднятию тонуса и укреплению иммунной системы.

Но зато белый глинтвейн – более легкий и ненавязчивый напиток, который практически не пьянит, а вот согреть и поднять настроение может не хуже красного вина.

Как приготовить глинтвейн из белого вина: правила

  • Главное правило приготовления всех глинтвейнов – их ни в коем случае нельзя кипятить. Только греть, причем, не выше температуры 70-75°С.
  • Чтобы приготовить согревающий глинтвейн на белом вине, вам понадобится, собственно, само вино, а также фрукты, цитрусовые, любимые специи и пряности. Кстати, их можно предварительно проварить — так напиток станет еще ароматнее. Для сладости можно использовать сахар и мед.
  • Напиток после приготовления на огне должен еще немного настояться, чтобы все ингредиенты отдали ему свой вкус и аромат. При этом важно не дать глинтвейну остыть – все-таки он пьется горячим. А вот повторно греть его не рекомендуется.

Как приготовить белый глинтвейн по классическому рецепту с апельсином

В этом букете вкус апельсина радует, а пряности бодрят и волнуют

Ингредиенты:

  • 1 л белого сухого вина,
  • 1 апельсин,
  • 2 см корня имбиря,
  • 1 палочка корицы,
  • 1/4 палочки ванили,
  • 4 шт. гвоздики,
  • 2 шт. кардамона,
  • 2 ст. ложки сахара.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Имбирь мелко порежьте или потрите на крупной терке.
  2. Апельсин порежьте дольками.
  3. В небольшую кастрюльку влейте белое вино, добавьте пряности и сахар.
  4. На маленьком огне доведите вино до появления мелких пузырьков, но не кипятите.
  5. Выключите огонь, добавьте в кастрюлю апельсин, накройте крышкой и оставьте глинтвейн настояться на 10 минут.
  6. Процедите глинтвейн, разлейте по бокалам и подавайте горячим.

Белый глинтвейн: рецепт с лимоном

Лимон в рецепте при желании можно заменить на лайм

Ингредиенты:

  • 1 л белого сухого вина,
  • 1 лимон,
  • 1 палочка корицы,
  • 3 шт. гвоздики,
  • 2 ст. ложки меда.

Приготовление пошагово:

  1. Лимон разрежьте пополам. Из одной половинки выдавите сок, а другую порежьте на дольки.
  2. В кастрюльку налейте вино, добавьте корицу и гвоздику.
  3. На медленном огне нагрейте вино до появления мелких пузырьков, только не кипятите.
  4. Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед, накройте крышкой и оставьте настояться на 15 минут.
  5. Удалите специи и при желании процедите глинтвейн.
  6. Разлейте напиток по бокалам, повесьте лимонные дольки как украшение и подавайте горячим.

Яблочный глинтвейн из белого вина: рецепт приготовления в домашних условиях

Яблоки сделают вкус вина особенно ароматным, а гвоздика добавит пикантности

Ингредиенты:

  • 700 мл белого сухого вина,
  • 300 мл яблочного сока без мякоти,
  • 100 мл воды,
  • 1 яблоко,
  • 0,5 лимона,
  • 2 палочки корицы,
  • 3 шт. гвоздики,
  • щепотка мускатного ореха,
  • 2 ст. ложки меда.

Приготовление пошагово:

  1. В кастрюльку влейте воду, добавьте гвоздику, мускатный орех и корицу.
  2. Доведите до кипения и проварите 2 минуты.
  3. Уберите отвар с огня, процедите и дайте постоять 10 минут.
  4. Яблоко и лимон нарежьте тонкими дольками.
  5. В кастрюлю с отваром из пряностей налейте вино, яблочный сок и добавьте нарезанные фрукты.
  6. Доведите все до кипения, но не кипятите.
  7. Разлейте глинтвейн по чашкам, добавьте мед и пейте горячим.

Приятного аппетита!

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