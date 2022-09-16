Как лучше хранить свежевыжатый сок: есть нюансы

Соки надолго сохранят свой вкус, цвет, качество и пользу.

Только что сделанный сок из фруктов, ягод или овощей считается самым полезным и к тому же очень вкусным. Но не стоит забывать, что свежевыжатый сок должен стать быстровыпитым, иначе при всей своей пользе такой продукт может нанести вред организму в виде отравления.

Свежевыжатые соки достаточно быстро портятся и теряют свои ценные качества. Что же делать, если у вас получилось больше сока, чем вы способны выпить за раз? Как нужно хранить сок, чтобы он подольше не портился? Читайте советы в статье "Телеграф".

Как сберегать свежевыжатый сок

Оптимальное место для хранения большинства продуктов является холодильник, и свежие соки – не исключение. Холод продлевает сроки хранения и уберегает от быстрой порчи.

Прежде чем отправлять напитки в холодильник, перелейте их в герметичную тару, желательно из стекла, пластика, керамики и плотно закройте.

В хранении яблочного сока есть хитрость. Из-за большого содержания железа, он окисляется от контакта с воздухом, темнеет и теряет свои полезные и вкусовые качества. Замедлить этот процесс поможет лимонный сок – только добавьте его сразу.

Большой объем отжатого сока желательно простерилизовать 5 минут с добавлением сахара. Не забудьте остудить напитки перед холодильником.

А вот в томатный сок перед стерилизацией можно добавить лавровый лист и пару горошин черного и душистого перца – так появится приятное послевкусие.

Также свежевыжатый сок можно заморозить в контейнере или в пластиковом стаканчике – так он еще лучше сохранит свои полезные свойства.

Сколько хранится свежевыжатый сок

Свежий сок должен быть выпит сразу.

В холодильнике срок хранения сока увеличивается до 3-5 часов.

В замороженном виде сок пригоден к употреблению 1-2 месяца.

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