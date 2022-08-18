Как быстро очистить разные овощи в домашних условиях: проще не бывает

Чтобы приготовление обеда не стало монотонным и скучным, узнайте, как облегчить себе работу на кухне.

Витаминные овощные блюда очень вкусны и полезны. Но иногда приготовление обеда или ужина омрачается долгим и утомительным процессом чистки овощей. Так что под конец их уже не хочется есть.

Можно значительно облегчить и ускорить процесс готовки, если знать маленькие хитрости, как чистить те или иные овощи. Так вы сбережете время, силы, нервы и аппетит. Причем, для этого необязательно пользоваться дорогостоящими и громоздкими кухонными гаджетами – достаточно простой овощечистки, мочалки или ножа.

Как легко почистить морковку

Морковку, особенно молодую, намного легче чистить металлической мочалкой, а не ножом. По времени процесс получается быстрее, а отходов от нее – гораздо меньше.

Чем чистить молодую картошку

Аналогично моркови молодая картошка отлично поддается металлической мочалке – кожица с нее соскальзывает моментально.

Но есть и другой вариант: помойте картофель, забросьте в кастрюлю и щедро посыпьте крупной солью. Накройте крышкой и интенсивно потрясите. Соль легко соскребет с картофелин тонкую кожицу.

Как можно быстро почистить болгарский перец

Тут тоже есть два варианта на выбор. Сделайте острым ножом круговой надрез вокруг плодоножки перца, слегка нажмите и втолкните ее в середину, а затем, проворачивая, потяните хвостик на себя – он вытянется вместе с "внутренностями", а остатки семян просто вытряхните.

Еще один способ: отрежьте с двух сторон верхушку и кончик перца. Затем вставьте нож с тонким лезвием внутрь овоща и проверните, срезая белую сердцевину вместе с семенами.

Как легко и качественно почистить чеснок

Головку чеснока разберите на зубчики, срежьте у них хвостики, поместите в миску с обычной водой и оставьте на 10 минут. За это время шелуха напитается водой и будет легко соскальзывать, оставляя у вас в руках чистые чесночные зубчики.

Как мгновенно почистить вареную свеклу

Сваренную свеклу извлеките из кипятка и тут же опустите в миску с холодной водой. Затем просто обомните свеклу руками – вся шкурка с нее легко соскользнет.

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