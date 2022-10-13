Глінтвейн із білого вина: топ-3 рецептів міцних напоїв із фото

Якщо ви замерзли, цей пряний напій відігріє, підбадьорить та підніме настрій.

У багатьох людей осінь асоціюється з падаючим листям, мрякою, змерзлими пальцями. Щоб відволіктися від сумних думок і заразом зігрітися, приготуйте гаряче вино зі спеціями.

Насправді глінтвейн зовсім необов’язково пити лише тоді, коли люди змерзли. Цей приємний, смачний, зігріваючий напій – гарний спосіб відволіктися від осінньої хандри та провести вечір за приємною бесідою.

Зазвичай глінтвейн роблять із червоного сухого вина. Вважається, що воно більш яскраве і насичене за смаком, а також сприяє підняттю тонусу та зміцненню імунної системи.

Зате білий глінтвейн – легкий і ненав’язливий напій, який практично не п’янить, а ось зігріти і підняти настрій може не гірше за червоне вино.

Як приготувати глінтвейн з білого вина: правила

Головне правило приготування всіх глінтвейнів – їх у жодному разі не можна кип’ятити. Тільки гріти, причому, не вище за температуру 70-75°С.

Щоб приготувати зігріваючий глінтвейн на білому вині, вам знадобиться, власне, саме вино, а також фрукти, цитрусові, улюблені спеції та прянощі. До речі, їх можна попередньо проварити — так напій стане ще ароматнішим. Для солодкості можна використовувати цукор та мед.

Напій після приготування на вогні має ще трохи настоятися, щоб усі інгредієнти віддали йому свій смак та аромат. При цьому важливо не дати охолонути глінтвейну — все ж -таки він п’ється гарячим. А ось повторно гріти його не рекомендується.

Як приготувати білий глінтвейн за класичним рецептом з апельсином

Інгредієнти:

1 л білого сухого вина,

1 апельсин,

2 см кореня імбиру,

1 паличка кориці,

1/4 палички ванілі,

4 шт. гвоздики,

2 шт. кардамону,

2 ст. ложки цукру.

Покроковий рецепт приготування:

Імбир дрібно наріжте або потріть на великій тертці. Апельсин поріжте часточками. У невелику каструльку влийте біле вино, додайте прянощі та цукор. На маленькому вогні доведіть вино до появи дрібних бульбашок, але не кип’ятіть. Вимкніть вогонь, додайте апельсин у каструлю, накрийте кришкою і залиште глінтвейн настоятися на 10 хвилин. Процідіть глінтвейн, розлийте по келихах і подавайте гарячим.

Білий глінтвейн: рецепт із лимоном

Інгредієнти:

1 л білого сухого вина,

1 лимон,

1 паличка кориці,

3 шт. гвоздики,

2 ст. ложки меду.

Приготування покроково:

Лимон розріжте навпіл. З однієї половинки видавіть сік, іншу поріжте на часточки. У каструльку налийте вино, додайте корицю та гвоздику. На повільному вогні нагрійте вино до появи маленьких бульбашок, тільки не кип’ятіть. Зніміть глінтвейн із вогню, додайте мед, накрийте кришкою та залиште настоятися на 15 хвилин. Видаліть спеції та за бажанням процідіть глінтвейн. Розлийте напій по келихах, повісьте лимонні часточки як прикрасу та подавайте гарячим.

Яблучний глінтвейн із білого вина: рецепт приготування в домашніх умовах

Інгредієнти:

700 мл білого сухого вина,

300 мл яблучного соку без м’якоті,

100 мл води,

1 яблуко,

0,5 лимона,

2 палички кориці,

3 шт. гвоздики,

щіпка мускатного горіха,

2 ст. ложки меду.

Приготування покроково:

У каструльку влийте воду, додайте гвоздику, мускатний горіх і корицю. Доведіть до кипіння та проваріть 2 хвилини. Зніміть відвар із вогню, процідіть і дайте постояти 10 хвилин. Яблуко та лимон наріжте тонкими часточками. У каструлю з відваром із прянощів налийте вино, яблучний сік і додайте нарізані фрукти. Доведіть все до кипіння, але не кип’ятіть. Розлийте глінтвейн по чашках, додайте мед і пийте гарячим.

Смачного!

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