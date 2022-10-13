Глінтвейн із білого вина: топ-3 рецептів міцних напоїв із фото
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Якщо ви замерзли, цей пряний напій відігріє, підбадьорить та підніме настрій.
У багатьох людей осінь асоціюється з падаючим листям, мрякою, змерзлими пальцями. Щоб відволіктися від сумних думок і заразом зігрітися, приготуйте гаряче вино зі спеціями.
Насправді глінтвейн зовсім необов’язково пити лише тоді, коли люди змерзли. Цей приємний, смачний, зігріваючий напій – гарний спосіб відволіктися від осінньої хандри та провести вечір за приємною бесідою.
Зазвичай глінтвейн роблять із червоного сухого вина. Вважається, що воно більш яскраве і насичене за смаком, а також сприяє підняттю тонусу та зміцненню імунної системи.
Зате білий глінтвейн – легкий і ненав’язливий напій, який практично не п’янить, а ось зігріти і підняти настрій може не гірше за червоне вино.
Як приготувати глінтвейн з білого вина: правила
- Головне правило приготування всіх глінтвейнів – їх у жодному разі не можна кип’ятити. Тільки гріти, причому, не вище за температуру 70-75°С.
- Щоб приготувати зігріваючий глінтвейн на білому вині, вам знадобиться, власне, саме вино, а також фрукти, цитрусові, улюблені спеції та прянощі. До речі, їх можна попередньо проварити — так напій стане ще ароматнішим. Для солодкості можна використовувати цукор та мед.
- Напій після приготування на вогні має ще трохи настоятися, щоб усі інгредієнти віддали йому свій смак та аромат. При цьому важливо не дати охолонути глінтвейну — все ж -таки він п’ється гарячим. А ось повторно гріти його не рекомендується.
Як приготувати білий глінтвейн за класичним рецептом з апельсином
Інгредієнти:
- 1 л білого сухого вина,
- 1 апельсин,
- 2 см кореня імбиру,
- 1 паличка кориці,
- 1/4 палички ванілі,
- 4 шт. гвоздики,
- 2 шт. кардамону,
- 2 ст. ложки цукру.
Покроковий рецепт приготування:
- Імбир дрібно наріжте або потріть на великій тертці.
- Апельсин поріжте часточками.
- У невелику каструльку влийте біле вино, додайте прянощі та цукор.
- На маленькому вогні доведіть вино до появи дрібних бульбашок, але не кип’ятіть.
- Вимкніть вогонь, додайте апельсин у каструлю, накрийте кришкою і залиште глінтвейн настоятися на 10 хвилин.
- Процідіть глінтвейн, розлийте по келихах і подавайте гарячим.
Білий глінтвейн: рецепт із лимоном
Інгредієнти:
- 1 л білого сухого вина,
- 1 лимон,
- 1 паличка кориці,
- 3 шт. гвоздики,
- 2 ст. ложки меду.
Приготування покроково:
- Лимон розріжте навпіл. З однієї половинки видавіть сік, іншу поріжте на часточки.
- У каструльку налийте вино, додайте корицю та гвоздику.
- На повільному вогні нагрійте вино до появи маленьких бульбашок, тільки не кип’ятіть.
- Зніміть глінтвейн із вогню, додайте мед, накрийте кришкою та залиште настоятися на 15 хвилин.
- Видаліть спеції та за бажанням процідіть глінтвейн.
- Розлийте напій по келихах, повісьте лимонні часточки як прикрасу та подавайте гарячим.
Яблучний глінтвейн із білого вина: рецепт приготування в домашніх умовах
Інгредієнти:
- 700 мл білого сухого вина,
- 300 мл яблучного соку без м’якоті,
- 100 мл води,
- 1 яблуко,
- 0,5 лимона,
- 2 палички кориці,
- 3 шт. гвоздики,
- щіпка мускатного горіха,
- 2 ст. ложки меду.
Приготування покроково:
- У каструльку влийте воду, додайте гвоздику, мускатний горіх і корицю.
- Доведіть до кипіння та проваріть 2 хвилини.
- Зніміть відвар із вогню, процідіть і дайте постояти 10 хвилин.
- Яблуко та лимон наріжте тонкими часточками.
- У каструлю з відваром із прянощів налийте вино, яблучний сік і додайте нарізані фрукти.
- Доведіть все до кипіння, але не кип’ятіть.
- Розлийте глінтвейн по чашках, додайте мед і пийте гарячим.
Смачного!
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