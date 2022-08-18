Як швидко очистити різні овочі в домашніх умовах: простіше не буває

Щоб приготування обіду не стало монотонним та нудним, дізнайтеся, як полегшити собі роботу на кухні.

Вітамінні овочеві страви дуже смачні та корисні. Але іноді приготування обіду чи вечері затьмарюється довгим та стомлюючим процесом чищення овочів. Так що під кінець їх уже не хочеться їсти.

Можна значно полегшити і прискорити процес приготування, якщо знати маленькі хитрощі, як чистити ті чи інші овочі. Так ви збережете час, сили, нерви та апетит. Причому, для цього необов’язково користуватися дорогими та громіздкими кухонними гаджетами – вистачить простої овочечистки, мочалки чи ножа.

Як легко почистити моркву

Моркву, особливо молоду, набагато легше чистити металевою мочалкою, а не ножем. За часом процес виходить швидше, а відходів від неї набагато менше.

Чим чистити молоду картоплю

Аналогічно моркві молода картопля чудово піддається металевій мочалці — шкірка з неї зісковзує моментально.

Але є й інший варіант: помийте картоплю, закиньте у каструлю і посипте щедро великою сіллю. Накрийте кришкою та інтенсивно потрясіть. Сіль легко зішкребе з картоплі тонку шкірку.

Як можна швидко почистити болгарський перець

Тут також є два варіанти на вибір. Зробіть гострим ножем круговий надріз навколо плодоніжки перцю, злегка натисніть і вштовхніть її в середину, а потім, провертаючи, потягніть хвостик на себе — він витягнеться разом із "начинками", а залишки насіння просто витрусіть.

Ще один спосіб: відріжте з двох боків верхівку та кінчик перцю. Потім вставте ніж із тонким лезом усередину овочів і проверніть, зрізаючи білу серцевину разом із насінням.

Як легко та якісно почистити часник

Головку часнику розберіть на зубчики, зріжте хвостики, помістіть у миску зі звичайною водою і залиште на 10 хвилин. За цей час лушпиння насочиться водою і легко зісковзуватиме, залишаючи у вас в руках чисті часникові зубчики.

Як миттєво почистити варений буряк

Зварений буряк витягніть з окропу і відразу опустіть у миску з холодною водою. Потім просто обімніть буряк руками — вся шкірка з нього легко зісковзне.

Раніше "Телеграф" ділився простою хитрістю, що треба робити, щоб яблука не темніли під час готування. А ще дізнайтеся, як видалити плями від фруктів та ягід із тканини без сліду.