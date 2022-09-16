Як краще зберігати свіжий сік: є нюанси

Соки надовго збережуть свій смак, колір, якість та користь.

Щойно зроблений сік із фруктів, ягід чи овочів вважається найкориснішим і до того ж дуже смачним. Але не варто забувати, що свіжий сік повинен стати швидковипитим, інакше при всій своїй користі такий продукт може завдати шкоди організму у вигляді отруєння.

Свіжі соки досить швидко псуються і втрачають свої цінні якості. Що ж робити, якщо у вас вийшло більше соку, ніж ви можете випити за раз? Як потрібно зберігати сік, щоб він довше не псувався? Читайте поради у статті "Телеграф".

Як зберігати свіжий сік

Оптимальне місце зберігання більшості продуктів є холодильник, і свіжі соки – не виняток. Холод подовжує термін зберігання і уберігає від швидкого псування.

Перш ніж відправляти напої у холодильник, перелийте їх у герметичну тару, бажано зі скла, пластику, кераміки та щільно закрийте.

Зберігання яблучного соку має хитрість. Через великий вміст заліза, він окислюється від контакту з повітрям, темніє і втрачає свої корисні та смакові якості. Уповільнити цей процес допоможе лимонний сік – лише додайте його одразу.

Великий об'єм віджатого соку бажано простерилізувати 5 хвилин із додаванням цукру. Не забудьте остудити напої перед холодильником.

А ось у томатний сік перед стерилізацією можна додати лавровий лист і дві горошини чорного та духмяного перцю – так з’явиться приємний смак.

Також свіжий сік можна заморозити у контейнері або в пластиковому стаканчику — так він іще краще збереже свої корисні властивості.

Скільки зберігається свіжий сік

Свіжий сік має бути випитий відразу.

У холодильнику термін зберігання соку збільшується до 3-5 годин.

У замороженому вигляді сік придатний для вживання 1-2 місяці.

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