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Как испечь вкуснейший домашний хлеб: рецепт французской булки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Французская булка Новость обновлена 15 октября 2022, 19:58
Французская булка

По предложенному рецепту получается нежный и очень вкусный хлеб.

Если вы любите несладкую выпечку и сами практикуете ее дома, попробуйте сделать сдобный пшеничный хлеб на закваске. Французская булка – это замечательная выпечка, которая имеет характерный сладковато-сливочный вкус, нежный мякиш и аппетитную хрустящую корочку.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию интересный рецепт французской булки на закваске. При желании вы можете дополнить его разнообразными добавками по вкусу: сыром, оливками, прованскими травами. Из указанного в рецепте количества ингредиентов получится тесто весом примерно 560 г.

Ингредиенты:

  • густая пшеничная закваска – 100 г,
  • пшеничная мука высшего сорта – 250 г,
  • сливочное масло – 15 г,
  • вода – 180 г,
  • сахар – 13 г,
  • соль – 5 г.

Приготовление:

  1. Смешайте закваску и воду с мукой до однородности.
  2. Оставьте тесто созревать на 20 минут при температуре примерно 24°С.
  3. Вымесите тесто в течение 2-3 минут.
  4. Добавьте сахар и продолжите замес до его полного растворения.
  5. Затем добавьте соль и продолжите замес, пока она не растворится.
  6. Затем добавьте сливочное масло и вмесите его в тесто.
  7. Готовое тесто должно стать однородным и эластичным.
  8. Переложите тесто в миску и оставьте на брожение примерно на 3 часа при температуре 24°С.
  9. Через каждый час обминайте тесто, просто складывая его четырех сторон.
  10. После брожения разделите тесто на части, каждую округлите и оставьте полежать еще на 10 минут.
  11. А затем оставьте заготовки на расстойку при комнатной температуре на 1,5-2 часа.
  12. Выпекайте хлеб при температуре 250°С с паром в течение 15 минут, а затем еще 15 минут при 210°С без пара.
  13. Готовый хлеб охладите на решетке.

Приятного аппетита!

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