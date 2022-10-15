Как испечь вкуснейший домашний хлеб: рецепт французской булки
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По предложенному рецепту получается нежный и очень вкусный хлеб.
Если вы любите несладкую выпечку и сами практикуете ее дома, попробуйте сделать сдобный пшеничный хлеб на закваске. Французская булка – это замечательная выпечка, которая имеет характерный сладковато-сливочный вкус, нежный мякиш и аппетитную хрустящую корочку.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию интересный рецепт французской булки на закваске. При желании вы можете дополнить его разнообразными добавками по вкусу: сыром, оливками, прованскими травами. Из указанного в рецепте количества ингредиентов получится тесто весом примерно 560 г.
Ингредиенты:
- густая пшеничная закваска – 100 г,
- пшеничная мука высшего сорта – 250 г,
- сливочное масло – 15 г,
- вода – 180 г,
- сахар – 13 г,
- соль – 5 г.
Приготовление:
- Смешайте закваску и воду с мукой до однородности.
- Оставьте тесто созревать на 20 минут при температуре примерно 24°С.
- Вымесите тесто в течение 2-3 минут.
- Добавьте сахар и продолжите замес до его полного растворения.
- Затем добавьте соль и продолжите замес, пока она не растворится.
- Затем добавьте сливочное масло и вмесите его в тесто.
- Готовое тесто должно стать однородным и эластичным.
- Переложите тесто в миску и оставьте на брожение примерно на 3 часа при температуре 24°С.
- Через каждый час обминайте тесто, просто складывая его четырех сторон.
- После брожения разделите тесто на части, каждую округлите и оставьте полежать еще на 10 минут.
- А затем оставьте заготовки на расстойку при комнатной температуре на 1,5-2 часа.
- Выпекайте хлеб при температуре 250°С с паром в течение 15 минут, а затем еще 15 минут при 210°С без пара.
- Готовый хлеб охладите на решетке.
Приятного аппетита!
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