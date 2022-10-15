Как испечь вкуснейший домашний хлеб: рецепт французской булки

По предложенному рецепту получается нежный и очень вкусный хлеб.

Если вы любите несладкую выпечку и сами практикуете ее дома, попробуйте сделать сдобный пшеничный хлеб на закваске. Французская булка – это замечательная выпечка, которая имеет характерный сладковато-сливочный вкус, нежный мякиш и аппетитную хрустящую корочку.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию интересный рецепт французской булки на закваске. При желании вы можете дополнить его разнообразными добавками по вкусу: сыром, оливками, прованскими травами. Из указанного в рецепте количества ингредиентов получится тесто весом примерно 560 г.

Ингредиенты:

густая пшеничная закваска – 100 г,

пшеничная мука высшего сорта – 250 г,

сливочное масло – 15 г,

вода – 180 г,

сахар – 13 г,

соль – 5 г.

Приготовление:

Смешайте закваску и воду с мукой до однородности. Оставьте тесто созревать на 20 минут при температуре примерно 24°С. Вымесите тесто в течение 2-3 минут. Добавьте сахар и продолжите замес до его полного растворения. Затем добавьте соль и продолжите замес, пока она не растворится. Затем добавьте сливочное масло и вмесите его в тесто. Готовое тесто должно стать однородным и эластичным. Переложите тесто в миску и оставьте на брожение примерно на 3 часа при температуре 24°С. Через каждый час обминайте тесто, просто складывая его четырех сторон. После брожения разделите тесто на части, каждую округлите и оставьте полежать еще на 10 минут. А затем оставьте заготовки на расстойку при комнатной температуре на 1,5-2 часа. Выпекайте хлеб при температуре 250°С с паром в течение 15 минут, а затем еще 15 минут при 210°С без пара. Готовый хлеб охладите на решетке.

Приятного аппетита!

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