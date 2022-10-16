Без дрожжей, по-американски и хрустящий: три вкуснейших рецепта, которые стоит попробовать в День хлеба

Ничто не заменит вкус и аромат домашнего хлеба, который вы испекли своими руками

Его нельзя выбрасывать, он всему голова, а вместе с солью поможет встретить дорогих гостей. Да-да, речь пойдет о хлебе. Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Существует уйма способов приготовления этого продукта в кухнях разных народов мира.

В честь Дня хлеба мы поделимся тремя интересными, но понятными рецептами бездрожжевого теста, традиционного американского хлеба с бананом и орехами и французского хрустящего багета. Секреты приготовления рассказал кулинарный блог Bene Gusto.

Как приготовить хлеб без дрожжей

Если вы хотите не использовать дрожжи, но сделать насыщенную по вкусу выпечку, то вам понравится рецепт бездрожжевого хлеба с маком и кунжутом.

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки

50 г цельнозерновой муки

300 мл кефира

2 ст. л. овсяных хлопьев

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. обжаренного кунжута

2 ст. л. сырого мака

1 ч. л. меда

1 ч. л. соды

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, хлопья, соль, разрыхлитель. В отдельную емкость налейте кефир, всыпьте соду и оставьте на 5 минут, чтобы кефир погасил соду. На сковороде поджарьте кунжут до золотистого цвета. В емкость с кефиром добавьте растительное масло и мед. Хорошо перемешайте. К сухим ингредиентам вылейте кефирную смесь и хорошо перемешайте, не должно быть комочков. Добавьте мак и кунжут, еще раз тщательно перемешайте. Форму выстелите пергаментом или смажьте растительным маслом. Выложите тесто и ставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Время выпекания — 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Рецепт американского традиционного хлеба

Если желаете попробовать необычный и сладковатый хлеб, то обратите внимание на традиции американской кухни. Там очень любят банановый хлеб, хотя скорее он напоминает кекс. Рецепт достаточно прост.

Ингредиенты:

2 крупных яйца

3 зрелых банана

200 г пшеничной муки

100 г размягченного сливочного масла

50 г грецких орехов

5 ст. л. сахара

2 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. соды

1/2 ч. л. соли

сок 1/2 лимона

Способ приготовления:

Зрелые бананы очистите от кожуры и измельчите вилкой до консистенции пюре. Орехи поджарьте на сухой сковороде и порубите ножом или измельчите скалкой. В отдельной емкости смешайте муку, соль, соду и разрыхлитель. В отдельной миске размягченное сливочное масло перетрите с сахарным песком и ванильным сахаром. Когда масса немного посветлеет, вбейте яйца и хорошо перемешайте. Добавьте сок половины лимона и банановое пюре, снова перемешайте. Просейте сухие ингредиенты и замешайте тесто. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Переложите тесто и выпекайте 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Как сделать французский багет в домашних условиях

Истинно французский хлеб, это, конечно же, багет. По этому рецепту вы получите изумительный вкус и приятную хрустящую текстуру.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

340 мл молока

12 г свежих дрожжей

1,5 ч. л. соли

Способ приготовления:

Молоко подогрейте до температуры 30-40 градусов. Высыпьте в него дрожжи, перемешайте и отставьте на 10-15 минут. В большую емкость просейте муку, добавьте соль и перемешайте. Сделайте небольшое углубление по центру и вылейте молочную смесь. При помощи лопатки замешайте тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 20 минут. Замешайте тесто руками. Если липнет, добавьте щепотку муки. Хорошо вымешивайте около 10 минут, тесто станет упругим и эластичным. Накройте и оставьте в тепле на 40-60 минут. Выложите тесто на припыленный мукой стол и раскатайте в форме прямоугольного пласта толщиной в 5 мм. Сложите конвертом, переложите в миску, накройте полотенцем и оставьте подходить еще на 40-60 минут. Поделите тесто пополам. Каждую из половинок обомните и плотно скрутите, хорошо защипывая края (так при выпекании багет сохранит форму). Выложите на противень швом вниз, присыпьте сверху мукой. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Сделайте сверху ножом диагональные надрезы. Выпекайте в разогретой до 230 градусов духовке 25-30 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как испечь хлеб без ингредиентов, которых может не оказаться под рукой. Выпечка будет вкусной даже без муки и дрожжей.