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Получается не хуже, чем в модных пекарнях, а готовится весьма просто: рецепт изумительного хлеба от шеф-повара (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ежегодно 16 октября празднуют День хлеба во всем мире Новость обновлена 16 октября 2022, 16:15
Ежегодно 16 октября празднуют День хлеба во всем мире

Попробуйте приготовить эту воздушную выпечку в День хлеба

В мире отмечается 16 октября День хлеба. Этот продукт очень значим в культурах разных стран. Свой рецепт хлеба есть у каждой семьи, а самобытные традиции его выпекания сформировалась у большинства народов.

Как приготовить хлеб, чтобы он получился вкусным, воздушным и румяным? Все секреты приготовления хлеба раскрыла шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Хлеб по этому рецепту легко составит конкуренцию самым раскрученным пекарням. Хотя готовится выпечка достаточно просто.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 450 г + на присыпку
  • Соль – 1 ч. л. (5 ч)
  • Дрожжи сухие – 5 г
  • Вода теплая – 350 г
  • Оливки – 100 г (по желанию)
  • Орегано (по желанию)

Способ приготовления:

  1. В большой миске (рассчитывайте, что тесто увеличится минимум в 3-5 раз) смешиваем: муку, соль, дрожжи и начинку (специи или то, что вам нравится). Заливаем теплой водой, перемешиваем. Тесто должно немного липнуть к рукам. Оно не должно сильно держать форму или быть эластичным. Может расползаться и липнуть. Накрываем миску с тестом плёнкой и оставляем в комнате на ночь или минимум на 5 часов.
  2. После того, как тесто постояло, выкладываем его на стол, щедро усыпанный мукой. Не обминаем! Формируем буханку без лишних движений. Выкладываем на пергамент и ставим форму с крышкой. Помещаем хлеб в холодную духовку. Включаем на 230 градусов и печем 30 минут.
  3. Через полчаса снимаем крышку и печем еще 20-40 минут. Хлеб должен хорошо зарумяниться.
  4. Достаем, даем остыть хотя бы 10 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочного и хрустящего пирога с грушей, который можно приготовить без лишних хлопот.

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#Рецепт #Хлеб #Всемирный день хлеба