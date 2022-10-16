Получается не хуже, чем в модных пекарнях, а готовится весьма просто: рецепт изумительного хлеба от шеф-повара (видео)

Попробуйте приготовить эту воздушную выпечку в День хлеба

В мире отмечается 16 октября День хлеба. Этот продукт очень значим в культурах разных стран. Свой рецепт хлеба есть у каждой семьи, а самобытные традиции его выпекания сформировалась у большинства народов.

Как приготовить хлеб, чтобы он получился вкусным, воздушным и румяным? Все секреты приготовления хлеба раскрыла шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Хлеб по этому рецепту легко составит конкуренцию самым раскрученным пекарням. Хотя готовится выпечка достаточно просто.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 450 г + на присыпку

Соль – 1 ч. л. (5 ч)

Дрожжи сухие – 5 г

Вода теплая – 350 г

Оливки – 100 г (по желанию)

Орегано (по желанию)

Способ приготовления:

В большой миске (рассчитывайте, что тесто увеличится минимум в 3-5 раз) смешиваем: муку, соль, дрожжи и начинку (специи или то, что вам нравится). Заливаем теплой водой, перемешиваем. Тесто должно немного липнуть к рукам. Оно не должно сильно держать форму или быть эластичным. Может расползаться и липнуть. Накрываем миску с тестом плёнкой и оставляем в комнате на ночь или минимум на 5 часов. После того, как тесто постояло, выкладываем его на стол, щедро усыпанный мукой. Не обминаем! Формируем буханку без лишних движений. Выкладываем на пергамент и ставим форму с крышкой. Помещаем хлеб в холодную духовку. Включаем на 230 градусов и печем 30 минут. Через полчаса снимаем крышку и печем еще 20-40 минут. Хлеб должен хорошо зарумяниться. Достаем, даем остыть хотя бы 10 минут.

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