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Как приготовить идеальное тесто для вареников, чтобы при варке не разваливалось: рецепт "Премиум"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить вареники с нежным тестом - простой рецепт Премиум
Как приготовить вареники с нежным тестом - простой рецепт Премиум

Варенички получаются пухлые, нежные и с удивительно вкусной начинкой

Вареники можно приготовить различными способами, однако в некоторых случаях многие хозяйки сталкиваются с проблемой разваривания блюда во время варки. Как же этого избежать?

Качественно слепленное тесто идеальной консистенции — это залог успеха вареников, пишет vazhnoznat. Чтобы вареники получились очень нежными и больше не разваливались при варке, достаточно приготовить их за рецептом "Премиум". Это блюдо не разочарует вас!

Как приготовить вкусные вареники с творогом

Ингредиенты для теста:

  • 250 мл воды
  • 250 мл молока (можно заменить на сливки 10%-жирности)
  • 900 г муки
  • 1 ч. л. соли
  • 6 яичных желтков

Для творожной начинки:

  • 1 кг творога (не слишком влажный)
  • 2–3 ст. л. сахара
  • 6 яичных белков
  • 50 г сливочного масла

Приготовление:

  1. Разделяем яйца на белок и желток. Белок отставляем в сторонку — он нам понадобится для начинки. А желток используем для теста. Желтки переливаем в большую миску, добавляем соль и перемешиваем венчиком.
  2. Потом вливаем 250 мл молока и столько же воды. Перемешиваем.
  3. Порциями добавляем просеянную муку, перемешивая после каждого добавления. Потом замешиваем тесто руками на рабочей поверхности, слегка припыленной мукой. Накрываем его и оставляем на 40 минут.
  4. Готовим начинку. К творогу добавляем яичные белки, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.
  5. Тесто мнем руками и разрезаем на 4 части. Каждую раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 3–4 мм. Стаканом вырезаем круглые лепешки.
  6. Выкладываем начинку — 1 ч. л. творога в центр каждой лепешки. Защипываем края и формируем вареник.
  7. Опускаем вареники в закипевшую подсоленную воду и с момента закипания варим 5 минут. Во время варки добавляем 1 ст. л. растительного масла.

Ранее рецептом ленивых вареников поделилась украинская фудблогерша. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными как в детстве.

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#Вареники #Рецепты #Творог