Как приготовить идеальное тесто для вареников, чтобы при варке не разваливалось: рецепт "Премиум"

Варенички получаются пухлые, нежные и с удивительно вкусной начинкой

Вареники можно приготовить различными способами, однако в некоторых случаях многие хозяйки сталкиваются с проблемой разваривания блюда во время варки. Как же этого избежать?

Качественно слепленное тесто идеальной консистенции — это залог успеха вареников, пишет vazhnoznat. Чтобы вареники получились очень нежными и больше не разваливались при варке, достаточно приготовить их за рецептом "Премиум". Это блюдо не разочарует вас!

Как приготовить вкусные вареники с творогом

Ингредиенты для теста:

250 мл воды

250 мл молока (можно заменить на сливки 10%-жирности)

900 г муки

1 ч. л. соли

6 яичных желтков

Для творожной начинки:

1 кг творога (не слишком влажный)

2–3 ст. л. сахара

6 яичных белков

50 г сливочного масла

Приготовление:

Разделяем яйца на белок и желток. Белок отставляем в сторонку — он нам понадобится для начинки. А желток используем для теста. Желтки переливаем в большую миску, добавляем соль и перемешиваем венчиком. Потом вливаем 250 мл молока и столько же воды. Перемешиваем. Порциями добавляем просеянную муку, перемешивая после каждого добавления. Потом замешиваем тесто руками на рабочей поверхности, слегка припыленной мукой. Накрываем его и оставляем на 40 минут. Готовим начинку. К творогу добавляем яичные белки, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Тесто мнем руками и разрезаем на 4 части. Каждую раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 3–4 мм. Стаканом вырезаем круглые лепешки. Выкладываем начинку — 1 ч. л. творога в центр каждой лепешки. Защипываем края и формируем вареник. Опускаем вареники в закипевшую подсоленную воду и с момента закипания варим 5 минут. Во время варки добавляем 1 ст. л. растительного масла.

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