Как приготовить идеальное тесто для вареников, чтобы при варке не разваливалось: рецепт "Премиум"
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Варенички получаются пухлые, нежные и с удивительно вкусной начинкой
Вареники можно приготовить различными способами, однако в некоторых случаях многие хозяйки сталкиваются с проблемой разваривания блюда во время варки. Как же этого избежать?
Качественно слепленное тесто идеальной консистенции — это залог успеха вареников, пишет vazhnoznat. Чтобы вареники получились очень нежными и больше не разваливались при варке, достаточно приготовить их за рецептом "Премиум". Это блюдо не разочарует вас!
Как приготовить вкусные вареники с творогом
Ингредиенты для теста:
- 250 мл воды
- 250 мл молока (можно заменить на сливки 10%-жирности)
- 900 г муки
- 1 ч. л. соли
- 6 яичных желтков
Для творожной начинки:
- 1 кг творога (не слишком влажный)
- 2–3 ст. л. сахара
- 6 яичных белков
- 50 г сливочного масла
Приготовление:
- Разделяем яйца на белок и желток. Белок отставляем в сторонку — он нам понадобится для начинки. А желток используем для теста. Желтки переливаем в большую миску, добавляем соль и перемешиваем венчиком.
- Потом вливаем 250 мл молока и столько же воды. Перемешиваем.
- Порциями добавляем просеянную муку, перемешивая после каждого добавления. Потом замешиваем тесто руками на рабочей поверхности, слегка припыленной мукой. Накрываем его и оставляем на 40 минут.
- Готовим начинку. К творогу добавляем яичные белки, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.
- Тесто мнем руками и разрезаем на 4 части. Каждую раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 3–4 мм. Стаканом вырезаем круглые лепешки.
- Выкладываем начинку — 1 ч. л. творога в центр каждой лепешки. Защипываем края и формируем вареник.
- Опускаем вареники в закипевшую подсоленную воду и с момента закипания варим 5 минут. Во время варки добавляем 1 ст. л. растительного масла.
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