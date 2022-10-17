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Пышный, вкусный, простой пирог: рецепт идеальной шарлотки к чаю (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить шарлотку с яблоками - рецепт
Как приготовить шарлотку с яблоками - рецепт

Узнайте, как приготовить идеальный осенний пирог для всей семьи

Шарлотка – это самый простой вариант пирога. Вариантов приготовления этой выпечки есть множество, но обычно шарлотку готовят с яблоками. Также пирог можно испечь без муки и соды.

Благодаря этому способу приготовления яблочная шарлотка получается пышной и вкусной. Наслаждаться десертом можно за чашкой чая или кофе в холодный осенний вечер. Простым рецептом шарлотки поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Ингредиенты на форму 24 см:

  • 4-5 средних яблок
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • ваниль по желанию

Приготовление:

  1. Яблоки чистим и нарезаем небольшими кубиками.
  2. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  3. Взбиваем яйца с сахаром до светлой пышной пены примерно 10 мин. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем яблоки и снова перемешиваем.
  4. Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Форму ничем не смазываем. Разравниваем.
  5. Выпекаем при 180 градусах 40-45 мин, до хорошей золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных булочек без пшеничной муки.

Теги:
#Рецепты #Выпечка #Пироги #Шарлотка #Яблочная шарлотка