Пышный, вкусный, простой пирог: рецепт идеальной шарлотки к чаю (видео)

Узнайте, как приготовить идеальный осенний пирог для всей семьи

Шарлотка – это самый простой вариант пирога. Вариантов приготовления этой выпечки есть множество, но обычно шарлотку готовят с яблоками. Также пирог можно испечь без муки и соды.

Благодаря этому способу приготовления яблочная шарлотка получается пышной и вкусной. Наслаждаться десертом можно за чашкой чая или кофе в холодный осенний вечер. Простым рецептом шарлотки поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Ингредиенты на форму 24 см:

4-5 средних яблок

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

ваниль по желанию

Приготовление:

Яблоки чистим и нарезаем небольшими кубиками. Духовку разогреваем до 180 градусов. Взбиваем яйца с сахаром до светлой пышной пены примерно 10 мин. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем яблоки и снова перемешиваем. Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Форму ничем не смазываем. Разравниваем. Выпекаем при 180 градусах 40-45 мин, до хорошей золотистой корочки.

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