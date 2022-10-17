Пышный, вкусный, простой пирог: рецепт идеальной шарлотки к чаю (видео)
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Узнайте, как приготовить идеальный осенний пирог для всей семьи
Шарлотка – это самый простой вариант пирога. Вариантов приготовления этой выпечки есть множество, но обычно шарлотку готовят с яблоками. Также пирог можно испечь без муки и соды.
Благодаря этому способу приготовления яблочная шарлотка получается пышной и вкусной. Наслаждаться десертом можно за чашкой чая или кофе в холодный осенний вечер. Простым рецептом шарлотки поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.
Ингредиенты на форму 24 см:
- 4-5 средних яблок
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- ваниль по желанию
Приготовление:
- Яблоки чистим и нарезаем небольшими кубиками.
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Взбиваем яйца с сахаром до светлой пышной пены примерно 10 мин. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем яблоки и снова перемешиваем.
- Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Форму ничем не смазываем. Разравниваем.
- Выпекаем при 180 градусах 40-45 мин, до хорошей золотистой корочки.
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