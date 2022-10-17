Простой рецепт сырников без яиц и муки: получаются очень нежными и вкусными (видео)

На некоторых ингредиентах для сырников можно здорово сэкономить

Сырники – очень простое блюдо, которое многие предпочитают на завтрак. Существует уйма рецептов этого десерта, сырники можно выпекать в духовке или жарить на сковороде, осенью в них добавляют тыкву. Не менее вкусными они получаются, если не использовать яйца и муку. Десерт будет более полезным, да и сэкономить удастся.

Рецептом нежных сырников без яиц и муки поделилась фудблогерка Тати Чуднова в Instagram. Даже без этих компонентов выпечка порадует вас насыщенным вкусом и приятной текстурой. Соус или джем к сырникам можно подобрать по своему вкусу.

Ингредиенты:

творог – 300 г

сахар – 35 г (1,5 ст. л.)

манка – 25 г (1 ст. л.) + для обвалки 2 ст. л.

шоколад – 40 г

Способ приготовления:

Перетираем через сито или перебиваем творог блендером. Добавляем сахар и манку, перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы манка набухла. Формируем шарики, прижимаем пальцами и кладем шоколад в центр, закручиваем снова в шарик и обваливаем в манке. На сковороду с антипригарным покрытием добавляем каплю растительного масла и распределяем салфеткой, выкладываем сырники и выпекаем под крышкой, по бокам по 5 минут до золотого цвета, на маленьком огне. Подаем со сметаной и ягодным соусом.

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