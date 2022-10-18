Вкуснейшее сало с чесноком на зиму: рецепт, который покорит даже самых дотошных гостей

Такую закуску из сала не грех подать даже на праздничный стол.

Сало — это одно из самых любимых украинских закусок, без которой не обходится практически ни одно застолье. Однако помимо свежего продукта на стол можно поставить и вкусное засоленное блюдо, которое заранее можно замариновать с чесноком в рассоле. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться сегодня.

Как сообщает портал "Так просто", лучше выбирать сало с мясными прожилками для такой засолки, ведь так получится намного вкуснее и питательнее. Также отмечается, что не нужно "бояться" большого количества соли, которое используется в этом рецепте. Поверьте результат того стоит.

Сало с чесноком в рассоле: рецепт

Ингредиенты:

2 кг сала

вода

соль

чеснок

любимые специи

лавровый лист

Способ приготовления:

Промойте сало под холодной проточной водой и слегка обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его на куски по 5 см. Старайтесь, чтобы кусочки получались примерно одинакового размера. После приготовьте маринад: в 5 стаканах воды разведите 1 стакан соли, доведите раствор до кипения и проварите его на протяжении 5 минут. Важно, чтобы вся соль полностью растворилась. Сложите сало в посуду, которую вы подготовили для засолки. Стоит отметить, что это может быть как стеклянные изделия, так и пластиковые, главное, чтобы все сало туда поместилось без утрамбовывания. Кусочки должны лежать "свободно". Добавьте к салу лавровый лист и любимые специи, и залейте холодным маринадом. После отправьте его в холодное темное место на 3 дня. Спустя это время также желательно подержать сало в холодильнике еще неделю. И последний штрих — после того, как сало хорошенько просолится, пора добавлять чеснок. Нарежьте чеснок тонкими слайсами и добавьте к салу. Также можно натереть сало специями.

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