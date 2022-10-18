Кабачки оставьте в прошлом: потрясающий рецепт овощной икры из свеклы
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Такое блюдо очень вкусное и полезное.
Многие домохозяйки обязательно готовят на зиму несколько баночек баклажанной или кабачковой икры, рецептами которых мы делились с вами ранее, и даже не подозревают, что подобную овощную икру можно приготовить и из свеклы. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.
Икра из свеклы: рецепт
Ингредиенты:
- свекла — 0,5 кг;
- сахар – 2-3 ст.л.;
- сливочное масло – 2 ст.л.;
- лимон — ½.
Способ приготовления:
- Отварите свеклу, почистите ее и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
- После в свекольное пюре добавьте сахар, масло, лимонную цедру и лимонный сок из половины лимона.
- Икру поставьте на огонь и варите в течение 5-10 минут. Ориентируйтесь по готовности. Стоит отметить, что икру нужно часто помешивать, чтобы блюдо не пригорело.
- Готовую икру охладите, и можно сразу употреблять.
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