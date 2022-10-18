Кабачки оставьте в прошлом: потрясающий рецепт овощной икры из свеклы

Такое блюдо очень вкусное и полезное.

Многие домохозяйки обязательно готовят на зиму несколько баночек баклажанной или кабачковой икры, рецептами которых мы делились с вами ранее, и даже не подозревают, что подобную овощную икру можно приготовить и из свеклы. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.

Икра из свеклы: рецепт

Ингредиенты:

свекла — 0,5 кг;

сахар – 2-3 ст.л.;

сливочное масло – 2 ст.л.;

лимон — ½.

Способ приготовления:

Отварите свеклу, почистите ее и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. После в свекольное пюре добавьте сахар, масло, лимонную цедру и лимонный сок из половины лимона. Икру поставьте на огонь и варите в течение 5-10 минут. Ориентируйтесь по готовности. Стоит отметить, что икру нужно часто помешивать, чтобы блюдо не пригорело. Готовую икру охладите, и можно сразу употреблять.

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