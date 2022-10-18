Как приготовить тыквенный пирог, чтобы он получился вкусным и нежным: этот рецепт – находка (видео)

Тыква идеально годится для приготовления выпечки

Пока еще продолжается сезон тыквы, успейте испробовать ее в различных блюдах. Тыквенная каша, сырники, блины или оладьи с тыквой, суп-пюре, и, конечно же, вкусная выпечка в духовке. Пирогом с тыквой можно угостить всю семью или подать на праздничный стол.

Рецептом изумительного тыквенного пирога делится фудблог kate.deliciouss в Instagram. По структуре этот десерт напоминает чизкейк. Вкус пирога получается невероятно нежным. В качестве главного ингредиента подойдет любой сорт тыквы.

Ингредиенты:

Тыква почищенная — 700 г

Яйца – 3 шт.

Сливки от 18% — 150 г

Сахар – 150 г

Масло сливочное – 150 г +10 г

Мука – 300 г

Вода холодная – 6 ч. л.

Сахар 80 г

Панировочные сухари – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло перемешиваем с сахаром до однородной массы. Добавляем просеянную муку. Перемешиваем, чтобы образовалась крошка. Добавляем постепенно холодную воду и замешиваем. Тесто заматываем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса. Тыкву заливаем водой на 1/2, накрываем крышкой и варим на маленьком огне, пока тыква не станет мягкой. Когда тыква будет готова, сливаем остатки воды и делаем из нее пюре с помощью блендера. Даем остыть, чтобы сливки и яйца не свернулись от высокой температуры. К тыкве добавляем сливки, яйца, сахар. Все перебиваем в однородную массу. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем сухарями. Раскатываем тесто и укладываем в форму. Сверху помещаем пергамент и высыпаем что-нибудь для веса (например, горох). Отправляем в духовку при 180 градусах на 10 минут. Достаем тесто, выливаем тыквенную начинку и отправляем на 40-30 минут на 180 градусов.

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