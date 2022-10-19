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Есть можно уже на следующий день: быстрый рецепт квашеной капусты с морковью и свеклой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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"Красная" капуста со свеклой - рецепт Новость обновлена 19 октября 2022, 15:41
"Красная" капуста со свеклой - рецепт

Один раз попробовав такую капусту вы сразу же влюбитесь в нее.

Пока сезон капусты в самом разгаре, это значит, что пора делать заготовки из этого хрустящего овоща. Отличным вариантом станет заготовить несколько баночек квашеной капусты, которую после модно добавлять в различные блюда, а также есть "самостоятельно". Мы уже делились рецептом капусты с чесноком и перцем, а теперь рассказываем как приготовить вкусную "красную" закуску с морковкой и свеклой.

Такая капуста станет великолепной закуской и не останется без внимания, сообщает prostoway. Более того, такое блюдо хранится достаточно долго, но обязательно в холодильнике.

Квашеная капусты с морковью и свеклой: рецепт

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.
  • морковь – 1 шт
  • свекла – 1 шт
  • чеснок – 6-8 зубчиков
  • вода – 1 л
  • соль – 2 ст. ложки
  • сахар – 1 стакан
  • уксус 9% – 150 грамм
  • масло растительное – 0,5 стакана

Способ приготовления:

  1. Головку капусты разрежьте на 8 частей, и обязательно срежьте кочерыжку. При желании можно нашинковать овощ помельче, так как вам удобно.
  2. Морковь и свеклу натрите на большой терке или нашинкуйте соломкой.
  3. Овощи уложите слоями в банку (3-литровая отлично подходит), и добавьте зубчики чеснока. Если любите острое – можно добавить горький перец по вкусу.
  4. Затем залейте овощи горячим маринадом. Для этого смешайте воду, соль, сахар, растительное масло, а после закипания — добавьте уксус, все перемешайте и сразу снимайте с плиты.
  5. После того как овощи в маринаде остынут, уберите закуску в холодильник на сутки. На следующий день капусту уже можно пробовать.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного соуса на зиму, который дополнит мясные и рыбные блюда.

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#Рецепт #Капуста #Квашеная капуста