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Самый вкусный рецепт куриных крылышек: этот соус идеально дополнит мясо (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Запеченные куриные крылья с соусом Новость обновлена 20 октября 2022, 15:49
Запеченные куриные крылья с соусом

Кисло-сладкий вкус соуса добавляет курице пикантности и аромата

Куриные крылышки – любимое блюдо многих. Чтобы мясо получилось хрустящим и сочным, его нужно запекать в духовке. Для более насыщенного вкуса обязательно сделайте соус, к примеру, кисло-сладкий, он подойдет и к куриному филе, к слову.

Рецептом хрустящих куриных крыльев с кисло-сладким соусом поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Все этапы приготовления просты и понятны. Мясо можно употребляться без гарнира, а просто обмакивая крылышки в соус.

Как вкусно приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

  • Крылья 1200 г

Для панировки:

  • Крахмал 3 ст. л.
  • Паприка 2 ст. л.
  • Соль 1,5 ч. л.
  • Перец молотый 1,5 ч. л.

Для соуса:

  • Кетчуп 120 г
  • Уксус 1 ч. л.
  • Мед 1,5 ст. л.
  • Масло растительное 1 ст. л.
  • Чеснок свежий или сушеный по вкусу (где-то 1 ч. л. сухого или полголовки свежего)

Способ приготовления:

  1. Куриные крылышки нарезаем пополам.
  2. Смешиваем все для панировки.
  3. Высыпаем в крылышки, накрываем крышкой и трясем, чтобы панировка равномерно распределилась.
  4. Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем крылышки.
  5. Сверху крылышки тоже немного сбрыскиваем растительным маслом и отправляем в духовку на 180 градусов на 40 минут. Через 20 минут крылышки нужно перевернуть на другую сторону.
  6. Смешиваем все ингредиенты для соуса и подаем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро приготовить отличную закуску на все случаи жизни – пиццу-пятиминутку. А также мы писали, что к мясу прекрасно подойдет необычный соус из яблок.

Теги:
#Рецепт #Соус #Курица #Куриные крылышки