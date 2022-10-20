Самый вкусный рецепт куриных крылышек: этот соус идеально дополнит мясо (видео)
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Кисло-сладкий вкус соуса добавляет курице пикантности и аромата
Куриные крылышки – любимое блюдо многих. Чтобы мясо получилось хрустящим и сочным, его нужно запекать в духовке. Для более насыщенного вкуса обязательно сделайте соус, к примеру, кисло-сладкий, он подойдет и к куриному филе, к слову.
Рецептом хрустящих куриных крыльев с кисло-сладким соусом поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Все этапы приготовления просты и понятны. Мясо можно употребляться без гарнира, а просто обмакивая крылышки в соус.
Как вкусно приготовить куриные крылышки
Ингредиенты:
- Крылья 1200 г
Для панировки:
- Крахмал 3 ст. л.
- Паприка 2 ст. л.
- Соль 1,5 ч. л.
- Перец молотый 1,5 ч. л.
Для соуса:
- Кетчуп 120 г
- Уксус 1 ч. л.
- Мед 1,5 ст. л.
- Масло растительное 1 ст. л.
- Чеснок свежий или сушеный по вкусу (где-то 1 ч. л. сухого или полголовки свежего)
Способ приготовления:
- Куриные крылышки нарезаем пополам.
- Смешиваем все для панировки.
- Высыпаем в крылышки, накрываем крышкой и трясем, чтобы панировка равномерно распределилась.
- Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем крылышки.
- Сверху крылышки тоже немного сбрыскиваем растительным маслом и отправляем в духовку на 180 градусов на 40 минут. Через 20 минут крылышки нужно перевернуть на другую сторону.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса и подаем.
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