Самый вкусный рецепт куриных крылышек: этот соус идеально дополнит мясо (видео)

Кисло-сладкий вкус соуса добавляет курице пикантности и аромата

Куриные крылышки – любимое блюдо многих. Чтобы мясо получилось хрустящим и сочным, его нужно запекать в духовке. Для более насыщенного вкуса обязательно сделайте соус, к примеру, кисло-сладкий, он подойдет и к куриному филе, к слову.

Рецептом хрустящих куриных крыльев с кисло-сладким соусом поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Все этапы приготовления просты и понятны. Мясо можно употребляться без гарнира, а просто обмакивая крылышки в соус.

Как вкусно приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

Крылья 1200 г

Для панировки:

Крахмал 3 ст. л.

Паприка 2 ст. л.

Соль 1,5 ч. л.

Перец молотый 1,5 ч. л.

Для соуса:

Кетчуп 120 г

Уксус 1 ч. л.

Мед 1,5 ст. л.

Масло растительное 1 ст. л.

Чеснок свежий или сушеный по вкусу (где-то 1 ч. л. сухого или полголовки свежего)

Способ приготовления:

Куриные крылышки нарезаем пополам. Смешиваем все для панировки. Высыпаем в крылышки, накрываем крышкой и трясем, чтобы панировка равномерно распределилась. Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом и выкладываем крылышки. Сверху крылышки тоже немного сбрыскиваем растительным маслом и отправляем в духовку на 180 градусов на 40 минут. Через 20 минут крылышки нужно перевернуть на другую сторону. Смешиваем все ингредиенты для соуса и подаем.

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