Что добавить в домашний майонез, чтобы он был более вкусным: простой рецепт без яиц и масла

Сделать майонез в домашних условиях проще простого

Многие привычные нам продукты, особенно соусы, можно не покупать в магазине, а готовить в домашних условиях. Тот же домашний майонез получается вкуснее и наверняка натуральнее и полезнее, чем его готовый аналог из супермаркета. Приготовить этот популярный соус можно даже без яиц и растительного масла.

Для более насыщенного вкуса попробуйте добавить в майонез орехи. Рецептом домашнего майонеза с кешью поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Соус получается однородным, с красивым оттенком и, самое главное, вкусным. Его можно использовать в приготовлении любых салатов и закусок.

Как приготовить домашний майонез без яиц

Ингредиенты:

Кешью – 100 г

Вода – 100 мл

Сухой чеснок – 1/2 ч. л.

Горчица – 1/2-1 ч. л. (по вкусу)

Сок лимона или лимонный концентрат – 1 ч. л.

Соль по вкусу (1/2 ч. л.)

Сахар по вкусу (1 ч. л.)

Способ приготовления:

Кешью замачиваем в горячей воде минимум на 30 минут. Сливаем воду с кешью, перекладываем в блендер, добавляем все специи и сок лимона (все специи опционально, можно добавлять понемногу, пробовать и корректировать по своему вкусу) и измельчаем, пока не образуется более-менее однородная текстура. Добавляем понемногу воду и продолжаем измельчать. Должна образоваться кремообразная однородная паста. Переводим в герметичную емкость и храним в холодильнике 3-4 дня. Если у вас есть мощный стационарный блендер, можно все ингредиенты добавлять сразу с водой.

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