Что добавить в наггетсы, чтобы мясо было более сочным: суперпростой рецепт (видео)
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Хрустящая корочка и пикантный вкус этих наггетсов просто сводят с ума
Наггетсы – топовая позиция в меню популярных сетей фаст-фуда и других заведений общепита. Но не менее вкусные наггетсы можно приготовить в домашних условиях. А если добавить к мясу и специям соевый соус, то наггетсы получаются более сочными.
Рецептом домашних наггетсов поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Мясо готовится очень просто. Такие наггетсы можно даже заморозить. Не забудьте дополнить блюдо соусом по вашему вкусу.
Ингредиенты:
- Филе курятины или индейки – 1 кг
- Мякоть 5 толстых кусков хлеба
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Имбирь сухой – 1 ст. л.
- Паприка – 1,5 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
- Чеснок свежий, натертый – 2 головки
Для панировки и обжарки:
- Масло растительное
- Яйца – 4 шт + немного черного перца и воды
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- Мякоть хлеба нарезаем на кубики и измельчаем в крошку.
- Филе измельчаем (или можно купить готовый фарш). Перемешиваем филе с крошкой. Добавляем соевый соус, перец, чеснок, имбирь, паприку и соль. Перемешиваем до однородности.
- Выкладываем на рабочую поверхность и разравниваем в прямоугольный пласт примерно одной толщины. Подравниваем, чтобы было удобно нарезать одинаковые кубики. Затем обрезки снова раскатываем, и так формируем кубики, пока не закончится смесь.
- Яйца немного взбиваем с перцем и добавляем 2-3 ст. л. воды.
- В другую тарелку насыпаем сухари.
- Окунаем будущие наггетсы сначала в яичную смесь, затем в сухари и подравниваем руками форму при необходимости.
- Выкладываем на дощечку. (Часть можно подморозить на дощечке, затем переложить в контейнер и хранить в морозилке).
- Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем наггетсы. (Также можно запекать в духовке). Жарим по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.
- Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир. Подаем с любимым соусом.
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