Что добавить в наггетсы, чтобы мясо было более сочным: суперпростой рецепт (видео)

Хрустящая корочка и пикантный вкус этих наггетсов просто сводят с ума

Наггетсы – топовая позиция в меню популярных сетей фаст-фуда и других заведений общепита. Но не менее вкусные наггетсы можно приготовить в домашних условиях. А если добавить к мясу и специям соевый соус, то наггетсы получаются более сочными.

Рецептом домашних наггетсов поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Мясо готовится очень просто. Такие наггетсы можно даже заморозить. Не забудьте дополнить блюдо соусом по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Филе курятины или индейки – 1 кг

Мякоть 5 толстых кусков хлеба

Соевый соус – 2 ст. л.

Имбирь сухой – 1 ст. л.

Паприка – 1,5 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Чеснок свежий, натертый – 2 головки

Для панировки и обжарки:

Масло растительное

Яйца – 4 шт + немного черного перца и воды

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Мякоть хлеба нарезаем на кубики и измельчаем в крошку. Филе измельчаем (или можно купить готовый фарш). Перемешиваем филе с крошкой. Добавляем соевый соус, перец, чеснок, имбирь, паприку и соль. Перемешиваем до однородности. Выкладываем на рабочую поверхность и разравниваем в прямоугольный пласт примерно одной толщины. Подравниваем, чтобы было удобно нарезать одинаковые кубики. Затем обрезки снова раскатываем, и так формируем кубики, пока не закончится смесь. Яйца немного взбиваем с перцем и добавляем 2-3 ст. л. воды. В другую тарелку насыпаем сухари. Окунаем будущие наггетсы сначала в яичную смесь, затем в сухари и подравниваем руками форму при необходимости. Выкладываем на дощечку. (Часть можно подморозить на дощечке, затем переложить в контейнер и хранить в морозилке). Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем наггетсы. (Также можно запекать в духовке). Жарим по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир. Подаем с любимым соусом.

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