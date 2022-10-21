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Что добавить в наггетсы, чтобы мясо было более сочным: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашние наггетсы – это объедение Новость обновлена 21 октября 2022, 11:43
Домашние наггетсы – это объедение

Хрустящая корочка и пикантный вкус этих наггетсов просто сводят с ума

Наггетсы – топовая позиция в меню популярных сетей фаст-фуда и других заведений общепита. Но не менее вкусные наггетсы можно приготовить в домашних условиях. А если добавить к мясу и специям соевый соус, то наггетсы получаются более сочными.

Рецептом домашних наггетсов поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Мясо готовится очень просто. Такие наггетсы можно даже заморозить. Не забудьте дополнить блюдо соусом по вашему вкусу.

Ингредиенты:

  • Филе курятины или индейки – 1 кг
  • Мякоть 5 толстых кусков хлеба
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Имбирь сухой – 1 ст. л.
  • Паприка – 1,5 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Черный молотый перец – 1 ч. л.
  • Чеснок свежий, натертый – 2 головки

Для панировки и обжарки:

  • Масло растительное
  • Яйца – 4 шт + немного черного перца и воды
  • Панировочные сухари

Способ приготовления:

  1. Мякоть хлеба нарезаем на кубики и измельчаем в крошку.
  2. Филе измельчаем (или можно купить готовый фарш). Перемешиваем филе с крошкой. Добавляем соевый соус, перец, чеснок, имбирь, паприку и соль. Перемешиваем до однородности.
  3. Выкладываем на рабочую поверхность и разравниваем в прямоугольный пласт примерно одной толщины. Подравниваем, чтобы было удобно нарезать одинаковые кубики. Затем обрезки снова раскатываем, и так формируем кубики, пока не закончится смесь.
  4. Яйца немного взбиваем с перцем и добавляем 2-3 ст. л. воды.
  5. В другую тарелку насыпаем сухари.
  6. Окунаем будущие наггетсы сначала в яичную смесь, затем в сухари и подравниваем руками форму при необходимости.
  7. Выкладываем на дощечку. (Часть можно подморозить на дощечке, затем переложить в контейнер и хранить в морозилке).
  8. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем наггетсы. (Также можно запекать в духовке). Жарим по несколько минут с обеих сторон до золотистой корочки.
  9. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир. Подаем с любимым соусом.

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#Рецепт #Мясо #Наггетсы