Когда нет времени на готовку: простой и быстрый рецепт супершоколадного брауни

Этот рецепт выручит, если в дом неожиданно нагрянули гости

Приготовление изысканного десерта необязательно занимает много времени и усилий. Есть масса экспресс-рецептов пирогов и тортов, к примеру, изумительная шарлотка с яблоками или нежный, легкий и тягучий сметанник за 25 минут. Достаточно быстро и без хлопот можно приготовить популярный десерт брауни.

Рецептом супершоколадного брауни делится фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Если нужно срочно придумать что-то сладкое к чаю, то этот десерт невероятно выручит. Для приготовления нужны самые доступные продукты.

Как приготовить брауни

Ингредиенты:

черный шоколад – 200 г

сливочное масло – 125 г

сахар – 170 г

яйца – 4 шт.

мука – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Растопить на водяной бане шоколад и сливочное масло, постоянно помешивая. Добавить в массу сахар и перемешать до объединения. Ввести в шоколадную массу по одному яйцу, перемешивая постоянно до объединения. Добавить муку и орехи (по желанию). Вылить тесто в форму и выпекать при температуре 180 градусов 25-35 минут, брауни должен быть слегка влажным внутри.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного яблочного пирога. Попробуйте добавить один нестандартный ингредиент и выпечка получится еще ароматнее и нежнее.