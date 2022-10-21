Когда нет времени на готовку: простой и быстрый рецепт супершоколадного брауни
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Этот рецепт выручит, если в дом неожиданно нагрянули гости
Приготовление изысканного десерта необязательно занимает много времени и усилий. Есть масса экспресс-рецептов пирогов и тортов, к примеру, изумительная шарлотка с яблоками или нежный, легкий и тягучий сметанник за 25 минут. Достаточно быстро и без хлопот можно приготовить популярный десерт брауни.
Рецептом супершоколадного брауни делится фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Если нужно срочно придумать что-то сладкое к чаю, то этот десерт невероятно выручит. Для приготовления нужны самые доступные продукты.
Как приготовить брауни
Ингредиенты:
- черный шоколад – 200 г
- сливочное масло – 125 г
- сахар – 170 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Растопить на водяной бане шоколад и сливочное масло, постоянно помешивая.
- Добавить в массу сахар и перемешать до объединения.
- Ввести в шоколадную массу по одному яйцу, перемешивая постоянно до объединения.
- Добавить муку и орехи (по желанию).
- Вылить тесто в форму и выпекать при температуре 180 градусов 25-35 минут, брауни должен быть слегка влажным внутри.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного яблочного пирога. Попробуйте добавить один нестандартный ингредиент и выпечка получится еще ароматнее и нежнее.