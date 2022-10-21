Проще рецепта еще не придумали: вкуснейшая квашеная капуста на зиму (видео)

Успейте заготовить квашеную капусту, она очень вкусна и полезна

Пока еще есть возможность лакомиться свежей капустой, успейте сделать закрутки из этого хрустящего овоща. На зиму можно закрыть тушеную капусту, это идеальная готовая начинка для пирожков. Но, пожалуй, самый популярный вариант – квашеная капуста, для цвета некоторые добавляют в банки свеклу и морковь.

Более классическим рецептом квашеной капусты поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Способ приготовления максимально понятен, а для ингредиентов потребуются самые доступные продукты.

Рецепт квашеной капусты

Ингредиенты:

Капуста — 2,7 кг

Морковь — 200 г

Соль — 60 г

Перец черный горошком — 6 шт.

Лист лавровый

Способ приготовления:

Мелко шинкуем капусту. Морковь чистим и трем на крупной терке. Капусту и морковь смешиваем и руками переминаем с солью до тех пор, пока не появится сок. Берем чистую трехлитровую банку. На дно складываем специи: лавровый лист и перец-горошек. Далее начинаем постепенно закладывать капусту, тщательно утрамбовывая ее. Чтобы капуста получилась сочной или хрустящей, ее нужно именно плотно уложить в банку. Оставляем капусту в теплом месте на трое суток для брожения. Пену, которая образуется на поверхности, убираем. Убираем в холодное место для хранения. Капуста должна полностью находиться в рассоле.

Также "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты по-фински, которая просто готовится и хорошо хранится. А еще мы писали, как без лишних хлопот замариновать на зиму кабачки.