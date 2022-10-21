Изумительные батончики "Баунти" из всего трех ингредиентов: рецепт освоит даже кулинар-любитель (видео)

Домашние конфеты будут разлетаться, как семечки

Многие магазинные популярные продукты можно с легкостью приготовить дома. К примеру, в домашних условиях готовят а-ля "Нутэллу" и делают натуральный сыр "Филадельфия". Различные популярные сладости, в которые производители нередко добавляют консерванты, тоже можно сделать самим.

Батончики "Баунти" не потребуют огромных кулинарных усилий, зато удастся порадовать семью вкуснейшими конфетами. Рецептом домашних "Баунти" всего из трех ингредиентов поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram.

Как приготовить "Баунти" в домашних условиях

Ингредиенты:

Кокосовая стружка – 2,5 стакана

Кокосовое сгущенка — 1 стакан (можно заменить на обычное сгущенку)

Молочный шоколад – 200-230 г

Способ приготовления:

Кокосовую стружку лучше дополнительно измельчить в блендере. Смешать стружку и сгущенку. Застелить прямоугольную емкость пергаментом. Высыпать смесь и разровнять. Отправить в морозилку на 20-30 минут, чтобы было удобнее формировать батончики. Достать. Нарезать прямоугольники. Каждый прямоугольник дополнительно сформировать в батончик. Положить в морозилку примерно на 40-60 минут. Шоколад растопить на водяной бане. Поочередно окунуть батончики в шоколад и выложить на пергамент. Отправить в холодильник примерно на 30 минут до застывания.

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