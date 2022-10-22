Как приготовить домашний майонез без яиц: рецепт соуса, который по вкусу не уступит "стандартному"

По вкусу соус немного отличается от майонеза на яйцах, но ничуть не хуже его.

В связи с подорожанием яиц, многим домохозяйкам пришлось отказаться от приготовления домашнего майонеза, ведь в его состав входят желтки. Однако если бы они знали один хитрый рецепт домашнего соуса, для которого яйца не нужны, они бы не стали снова покупать майонез из магазина. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться сегодня с вами.

Как сообщает Ukr.Media, соус без яиц за текстурой получается очень нежный и пышный. Как заправка для салатов — он подходит отлично.

Домашний майонез без яиц: рецепт

Ингредиенты:

150 мл молока

300 мл растительного масла

2-3 ч. л. горчицы

2 ст. л. лимонного сока

0,5 ч. л. соли

щепотка сахара

Способ приготовления:

В миске до пышности взбейте молоко. Не переставая взбивать, постепенно добавляйте масло тонкой струйкой. Взбивайте до однородности. Если вам покажется, что майонез недостаточно густой, можно добавить немного больше растительного масла. Когда получите подходящую консистенцию, добавьте соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Взбейте все до однородности. Ваш домашний майонез без яиц готов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительного соуса к мясу из яблок, который очень просто готовится. А также мы писали, как приготовить шикарный и пышный хлеб, не хуже, чем в раскрученной пекарне. Шеф-повар рассказал все секреты приготовления.