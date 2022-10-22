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Как сделать гречку рассыпчатой даже без плиты: эелементарный рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Гречка по этому рецепту получается очень вкусной
Гречка по этому рецепту получается очень вкусной

Вам понадобится мультиварка

Гречка — не только невероятно полезная крупа, но еще и потрясающе вкусное блюдо, если знать, как ее правильно приготовить. Для того чтобы гречка не напоминала слипшуюся кашицу, а была рассыпчатой, но при этом не сухой, необходимо знать секреты ее приготовления.

Простым рецептом приготовления рассыпчатой гречки с овощами и грибами поделились на странице "Готовьте и пробуйте" в Instagram. Такое блюдо всегда получается идеальным.

Ингредиенты:

  • гречка – 1 стакан
  • вода – 2 стакана
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • шампиньоны – 250 г
  • горошек зеленый (мороженый) – 1 стакан
  • чеснок – 2 зубчика
  • масло оливковое – 2 ст.л
  • соль, перец
  • итальянские травы

Способ приготовления:

  1. Включить мультиварку в режим жарки на 15 минут.
  2. Влить масло и поджарить целый раздавленный чеснок.
  3. Поэтапно добавлять овощи: мелко нарезанный лук, натертую морковь, мороженый горошек.
  4. Положить измельченные шампиньоны.
  5. Все давать поочередно.
  6. Каждый отдельный компонент жарить по 3 минуты, помешивать.
  7. Когда овощи готовы, засыпать гречку (предварительно перебранную и помытую).
  8. Влить воду, засыпать специи.
  9. Выбрать режим "гречка".

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#Рецепт #Гречка