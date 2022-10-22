Как сделать гречку рассыпчатой даже без плиты: эелементарный рецепт
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Вам понадобится мультиварка
Гречка — не только невероятно полезная крупа, но еще и потрясающе вкусное блюдо, если знать, как ее правильно приготовить. Для того чтобы гречка не напоминала слипшуюся кашицу, а была рассыпчатой, но при этом не сухой, необходимо знать секреты ее приготовления.
Простым рецептом приготовления рассыпчатой гречки с овощами и грибами поделились на странице "Готовьте и пробуйте" в Instagram. Такое блюдо всегда получается идеальным.
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- шампиньоны – 250 г
- горошек зеленый (мороженый) – 1 стакан
- чеснок – 2 зубчика
- масло оливковое – 2 ст.л
- соль, перец
- итальянские травы
Способ приготовления:
- Включить мультиварку в режим жарки на 15 минут.
- Влить масло и поджарить целый раздавленный чеснок.
- Поэтапно добавлять овощи: мелко нарезанный лук, натертую морковь, мороженый горошек.
- Положить измельченные шампиньоны.
- Все давать поочередно.
- Каждый отдельный компонент жарить по 3 минуты, помешивать.
- Когда овощи готовы, засыпать гречку (предварительно перебранную и помытую).
- Влить воду, засыпать специи.
- Выбрать режим "гречка".
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