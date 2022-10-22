Мягкие и пухлые пончики, как в детстве: приготовить в домашних условиях легко по этому рецепту (видео)

Приготовление вкусностей занимает всего два часа

Осень уже принесла украинцам свои холода. Чтобы согреться, мы все чаще употребляем чаи и кофе. С этим и чаще возникает вопрос: с чем пить горячие напитки, чем полакомиться, если настигла осенняя хандра и, возможно даже, небольшая депрессия?

"Телеграф" спасает своих читателей и предлагает множество рецептов вкусной выпечки — как соленой, так и сладкой: яблочной шарлотки, ароматных булочек без муки, и даже обычного домашнего хлеба, на который можно намазать вкусное ягодное варенье.

В этом материале предлагаем приготовить мягкие и вкусные пончики. Готовятся они всего два часа, а рецептом вкусностей поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как приготовить пончики дома

Ингредиенты:

500 г муки

12 г сухих дрожжей

280 мл теплого молока

1 яйцо

50 г сахара (+ ваниль/ванильный сахар по желанию)

1/2 ч.л. соли

50 г мягкого сливочного масла

приблизительно 0,5 л растительного масла для жарки

сахарная пудра для обсыпки

Приготовление:

Яйцо смешиваем с теплым молоком. К просеянной муке добавляем сахар, соль и дрожжи. Добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто примерно 5-10 мин. Тесто должно почти не липнуть к рукам. Миску смазываем каплей растительного масла и выкладываем тесто. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем на час в теплом месте. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем его до толщины 1-1,5 см и вырезаем пончики. Кружочек внутри можно вырезать крышкой от растительного масла. Выкладываем пончики на доски, присыпанные мукой, накрываем полотенцем и даем им еще 20 мин подойти. Жарим до золотистости в разогретом масле, после – выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло, присыпаем сахарной пудрой или глазируем шоколадом. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных вареничков с творогом. Это блюдо не разочарует вас!