Мягкие и пухлые пончики, как в детстве: приготовить в домашних условиях легко по этому рецепту (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Приготовление вкусностей занимает всего два часа
Осень уже принесла украинцам свои холода. Чтобы согреться, мы все чаще употребляем чаи и кофе. С этим и чаще возникает вопрос: с чем пить горячие напитки, чем полакомиться, если настигла осенняя хандра и, возможно даже, небольшая депрессия?
"Телеграф" спасает своих читателей и предлагает множество рецептов вкусной выпечки — как соленой, так и сладкой: яблочной шарлотки, ароматных булочек без муки, и даже обычного домашнего хлеба, на который можно намазать вкусное ягодное варенье.
В этом материале предлагаем приготовить мягкие и вкусные пончики. Готовятся они всего два часа, а рецептом вкусностей поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.
Как приготовить пончики дома
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 12 г сухих дрожжей
- 280 мл теплого молока
- 1 яйцо
- 50 г сахара (+ ваниль/ванильный сахар по желанию)
- 1/2 ч.л. соли
- 50 г мягкого сливочного масла
- приблизительно 0,5 л растительного масла для жарки
- сахарная пудра для обсыпки
Приготовление:
- Яйцо смешиваем с теплым молоком.
- К просеянной муке добавляем сахар, соль и дрожжи.
- Добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто примерно 5-10 мин. Тесто должно почти не липнуть к рукам.
- Миску смазываем каплей растительного масла и выкладываем тесто. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем на час в теплом месте.
- Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем его до толщины 1-1,5 см и вырезаем пончики. Кружочек внутри можно вырезать крышкой от растительного масла.
- Выкладываем пончики на доски, присыпанные мукой, накрываем полотенцем и даем им еще 20 мин подойти.
- Жарим до золотистости в разогретом масле, после – выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло, присыпаем сахарной пудрой или глазируем шоколадом. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных вареничков с творогом. Это блюдо не разочарует вас!