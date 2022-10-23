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Вишневая настойка согреет вас в зимние месяцы: рецепт, который захотят выведать кумовья

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Настойка из вишни - простой рецепт
Настойка из вишни - простой рецепт

Ароматный напиток можно приготовить из свежемороженной ягоды из магазина

На зимние праздники, да и просто во время семейной трапезы, взрослые не прочь полакомиться вкусными ароматными, алкогольными напитками. А еще было бы лучше, чтобы горячительные были домашнего приготовления, а не покупные. Ранее мы делились рецептом виноградного вина, а теперь рассказываем, как сделать вишневую настойку на собственной кухне.

Технология домашней настойки крайне проста. Рецептом ароматного напитка на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить вишневую настойку дома

Ингредиенты:

  • самогон 42% — 1 л
  • вишня без косточек (если нет своей, можно свежемороженной из магазина) — 700 г
  • палочки корицы — 1,5 г
  • сахар – 300 г

Приготовление:

  1. Помещаем вишню в банку, заливаем самогоном, добавляем корицу, перемешиваем без фанатизма. Закрываем банку и ставим в тёмное место при комнатной температуре сроком на один месяц.
  2. Через месяц процеживаем через несколько слоёв марли.
  3. Добавляем сахар и ставим на отстой на 10 дней. За это время сахар сам растворится.
  4. Фильтруем через ватный диск — на выходе получается примерно 1,65 литра 25% напитка.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вина из груш без алкоголя. Для этого вам понадобиться всего три ингредиента и немного терпения.

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#Напитки #Рецепты #Настойка