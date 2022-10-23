Вкуснейшие конфеты "Трюфель", которые не навредят фигуре: очень простой рецепт

Нутрициолог поделилась интересным рецептом полезных сладостей

Если охота съесть что-то сладкое, но не хочется прибавлять сантиметры на талии, то на помощь придут домашние сладости. Вместо мармелада можно готовить вкусное облепиховое желе без сахара, а еще очень просто сделать домашние конфеты. Вы можете добавить только натуральные и полезные ингредиенты.

Рецептом полезных конфет а-ля "Трюфель" делится нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram. Пара таких штук в день не скажется на весе, так что этот десерт точно стоит взять на заметку. Готовятся конфеты очень просто, а выглядят не хуже магазинных сладостей.

Как приготовить конфеты в домашних условиях

Ингредиенты:

финики (не сухие, мясистые) – 200 г (если сухие – размочить немного в воде);

лимонный сок – 1 ч/л.;

кокосовое масло, или сливочное масло мягкое (чтобы хорошо перемешивалось) — 25 г;

какао (темное, качественное) – 30 г + обвалять конфеты

грецкие орехи -100 г

красный молотый острый перец – 1 ч. л. или больше/меньше по вкусу

Способ приготовления:

Измельчаем орехи в кофемолке или мясорубке. Из фиников вынимаем кости и измельчаем блендером. Соединяем в глубокой посуде орехи, финики, лимонный сок, какао, масло, красный перец и тщательно вымешиваем, чтобы была однородная консистенция. Убираем в холодильник на 1-2 часа, чтобы немного затвердела основа для конфет. Отрываем кусочек, лепим шар (лучше это делать в одноразовых перчатках). Обваливаем в какао, выкладываем на тарелку.

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