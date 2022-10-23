Укр

Вкуснейшие конфеты "Трюфель", которые не навредят фигуре: очень простой рецепт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Конфеты могут быть не вредными
Конфеты могут быть не вредными

Нутрициолог поделилась интересным рецептом полезных сладостей

Если охота съесть что-то сладкое, но не хочется прибавлять сантиметры на талии, то на помощь придут домашние сладости. Вместо мармелада можно готовить вкусное облепиховое желе без сахара, а еще очень просто сделать домашние конфеты. Вы можете добавить только натуральные и полезные ингредиенты.

Рецептом полезных конфет а-ля "Трюфель" делится нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram. Пара таких штук в день не скажется на весе, так что этот десерт точно стоит взять на заметку. Готовятся конфеты очень просто, а выглядят не хуже магазинных сладостей.

Как приготовить конфеты в домашних условиях

Ингредиенты:

  • финики (не сухие, мясистые) – 200 г (если сухие – размочить немного в воде);
  • лимонный сок – 1 ч/л.;
  • кокосовое масло, или сливочное масло мягкое (чтобы хорошо перемешивалось) — 25 г;
  • какао (темное, качественное) – 30 г + обвалять конфеты
  • грецкие орехи -100 г
  • красный молотый острый перец – 1 ч. л. или больше/меньше по вкусу

Способ приготовления:

  1. Измельчаем орехи в кофемолке или мясорубке.
  2. Из фиников вынимаем кости и измельчаем блендером.
  3. Соединяем в глубокой посуде орехи, финики, лимонный сок, какао, масло, красный перец и тщательно вымешиваем, чтобы была однородная консистенция.
  4. Убираем в холодильник на 1-2 часа, чтобы немного затвердела основа для конфет.
  5. Отрываем кусочек, лепим шар (лучше это делать в одноразовых перчатках).
  6. Обваливаем в какао, выкладываем на тарелку.

Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительных батончиков "Баунти" всего из трех ингредиентов. А также мы писали, что добавить в домашний майонез, чтобы он был более вкусным.

Теги:
#Рецепт #Конфеты