Как засолить сало, чтобы оно было нежным и мягким: оригинальный рецепт с рассолом

Таким способом можно солить и грудинку, однако важно выбирать куски, где мясные слои не слишком широкие.

Сало — это традиционный украинский продукт, который является постоянным и даже обязательным блюдом на каждом столе. Помимо свежего продукта на стол можно поставить и вкусное засоленное блюдо, которое заранее нужно замариновать в рассоле. Таким рецептом мы и хотим с вами поделиться.

Как отмечает prostoway, приготовленное по этому рецепту сало отличается особой нежностью и мягкостью.

Сало в рассоле: рецепт

Ингредиенты:

сало,

соль,

лавровый лист,

душистый и черный перец,

чеснок.

Способ приготовления:

Сначала приготовьте рассол. На каждый литр воды возьмите 5 столовых ложек соли, 5 зубчиков чеснока, 2-3 лавровых листа, по 10 горошин душистого и черного перца. Воду вскипятите, затем немного остудите и добавьте приправы и специи. Кастрюлю накройте и дайте воде полностью остыть. Пропорции следующие: 1 л воды на каждые 0,5 кг сала. Сало нарежьте на небольшие куски. Затем разложите их по банкам, стараясь сделать это как можно плотнее. Далее сало залейте холодным рассолом, закупорьте капроновыми крышками и поставьте в холодильник на засолку. Через 3-4 дня можно пробовать. Кусочки обсушите с помощью бумажных полотенец, затем "закутайте" в пищевую пленку и храните в морозильной камере.

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