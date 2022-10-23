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Как засолить сало, чтобы оно было нежным и мягким: оригинальный рецепт с рассолом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт вкусного сала на зиму
Рецепт вкусного сала на зиму

Таким способом можно солить и грудинку, однако важно выбирать куски, где мясные слои не слишком широкие.

Сало — это традиционный украинский продукт, который является постоянным и даже обязательным блюдом на каждом столе. Помимо свежего продукта на стол можно поставить и вкусное засоленное блюдо, которое заранее нужно замариновать в рассоле. Таким рецептом мы и хотим с вами поделиться.

Как отмечает prostoway, приготовленное по этому рецепту сало отличается особой нежностью и мягкостью.

Сало в рассоле: рецепт

Ингредиенты:

  • сало,
  • соль,
  • лавровый лист,
  • душистый и черный перец,
  • чеснок.

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте рассол. На каждый литр воды возьмите 5 столовых ложек соли, 5 зубчиков чеснока, 2-3 лавровых листа, по 10 горошин душистого и черного перца.
  2. Воду вскипятите, затем немного остудите и добавьте приправы и специи. Кастрюлю накройте и дайте воде полностью остыть. Пропорции следующие: 1 л воды на каждые 0,5 кг сала.
  3. Сало нарежьте на небольшие куски. Затем разложите их по банкам, стараясь сделать это как можно плотнее.
  4. Далее сало залейте холодным рассолом, закупорьте капроновыми крышками и поставьте в холодильник на засолку.
  5. Через 3-4 дня можно пробовать. Кусочки обсушите с помощью бумажных полотенец, затем "закутайте" в пищевую пленку и храните в морозильной камере.

Ранее "Телеграф" рассказывал том, как правильно выбрать сало для засолки. А еще читайте рецепт быстрых маринованных помидоров, которые будут готовы уже через три часа.

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#Рецепт #Сало