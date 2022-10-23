Как приготовить варенье, чтобы оно было нежным и в меру густым: рецепт вкусной яблочной закрутки (видео)

Сладкая заготовка настолько вкусна, что до зимы может не достоять

Яблоки – полезный и доступный фрукт. Его можно добавлять в массу блюд, и, конечно же, зимние заготовки. Это могут быть как интересные рецепты, типа яблочной "Нутэллы" с какао, так и более традиционные — варенье, компоты, джемы. Варенье из яблок готовится просто, но приятно удивит вкусом.

Рецепт яблочного варенья поделился кулинарный Ютуб-блог "Моє подвір'я". Этот способ приготовления освоит даже тот, кто никогда не занимался консервацией. В таком соотношении ингредиентов варенье получается нежным и в меру густым.

Ингредиенты:

1 кг почищенных яблок

650-700 г сахара

Лимон

Ванильный сахар

Корица

Способ приготовления:

Яблоки нарезаем дольками, посыпаем сахаром и оставляем на полдня (утро-вечер). Утром кастрюлю с яблоками ставим на огонь и варим от начала закипания 5 минут. Не помешиваем. Оставляем до вечера. Вечером снова ставим кастрюлю с яблоками на огонь и провариваем 5 минут от начала закипания. В такой последовательности готовим варенье 4-5 раз. При последней проварке добавляем порезанный тоненькими дольками лимон или ванильный сахар или корицу. Кипящее варенье накладываем в чистые стерилизованные банки, закатываем стерилизованными крышками.

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычной пикантной закатки из яблок и горчицы на зиму. А также мы писали, как очень просто и вкусно заквасить яблоки, эта заготовка покорит ваши вкусовые рецепторы.