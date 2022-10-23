Лучше майонеза и магазинных соусов: два вкуснейших рецепта намазок, которые готовятся за 5 минут

Такие намазки очень выручат, когда в дом неожиданно пожаловали гости

Если не хотите покупать в магазине различные соусы и намазки для тостов, то сделайте их сами. Закуска подойдет для завтрака или же дополнит стол, когда вдруг пришли гости. Соусы будут не только вкусными, а и менее вредными, чем магазинные аналоги, ведь вы добавите проверенные ингредиенты, как и в случае с домашним майонезом.

Простыми рецептами намазок делится фудблог dribka.soli в Instagram. На приготовление уйдет от силы 5 минут. Пастообразные намазки идеально подойдут для приготовления канапе, бутербродов и тостов. Также можете просто окунуть в соус кусочек хлеба – вкус вас приятно удивит

Как сделать вкусные намазки на хлеб за 5 минут

Рецепт намазки с авокадо:

Взять 150 г авокадо (например, три очень спелых хааса), 75 г сыра фета, около 40-50 мл 30-процентных сливок. Взбить блендером до однородности и нужной текстуры.

Если авокадо достаточно мягкое и вы не пожалели сливок, то по внешнему виду будет, как подтопленное мороженое.

Рецепт намазки с сыром:

Взять 100 г сыра фета и 100 мл сливок. Взбиваем несколько минут.

Топим 2-3 ст. ложки меда (если уже редкий – пропускаем этот шаг), добавляем ложку лимонного сока и какую-то острую специю, например, хлопья чили.

Посыпаем подсушенными измельченными орехами.

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