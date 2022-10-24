Укр

Отличный вариант на завтрак: рецепт пышных оладий с яблоками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Оладьи с яблоками - рецепт
Оладьи с яблоками - рецепт

Такой десерт придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Самое популярное блюдо, которое можно приготовить с яблок — это бесспорно шарлотка, рецептом которой мы делились ранее, однако на этом варианты не закнчиваются. К примеру также можно приготовить пышные оладьи с яблоками, которые станут отличным вариантом для завтрака

Как сообщает ukr.media, таким рецептом пользуются немецкие хозяйки. А готовятся такие оладьи быстро, без излишней суеты и из простых и доступных продуктов.

Оладьи с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

тесто:

  • 80 г сахара
  • 2 яйца
  • 250 мл кефира (или белого йогурта)
  • 1 ч. л. соды
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 300 г муки
  • щепотка соли

начинка:

  • 2-3 яблока
  • 20 г сливочного масла
  • 1,5 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Для начала вымойте, очистите и нарежьте яблоки кубиками. После протушите их на разогретой сковороде с растительным маслом около 5 минут, затем посыпьте их сахаром и тушите еще 5-8 минут.
  2. После приготовьте тесто: к яйцам добавьте кефир, сахар, соль и соду. Перемешайте все до однородности.
  3. Всыпьте в тесто муку и влейте растительное масло. Снова хорошенько перемешайте до однородности.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом налейте немного теста, и когда оно слегка схватится, сверху насыпьте начинку из яблок и затем снова залейте тестом. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

Ранее "Телеграф" делился рецептом домашнего печенья с одним необычным ингредиентом. Для него даже не нужны яйца. А также мы писали, как приготовить панкейки, чтобы они получились пышными и вкусными. Эти американские оладьи понравятся всей семье.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Яблочные оладьи