Отличный вариант на завтрак: рецепт пышных оладий с яблоками

Такой десерт придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Самое популярное блюдо, которое можно приготовить с яблок — это бесспорно шарлотка, рецептом которой мы делились ранее, однако на этом варианты не закнчиваются. К примеру также можно приготовить пышные оладьи с яблоками, которые станут отличным вариантом для завтрака

Как сообщает ukr.media, таким рецептом пользуются немецкие хозяйки. А готовятся такие оладьи быстро, без излишней суеты и из простых и доступных продуктов.

Оладьи с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

тесто:

80 г сахара

2 яйца

250 мл кефира (или белого йогурта)

1 ч. л. соды

3 ст. л. растительного масла

300 г муки

щепотка соли

начинка:

2-3 яблока

20 г сливочного масла

1,5 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Для начала вымойте, очистите и нарежьте яблоки кубиками. После протушите их на разогретой сковороде с растительным маслом около 5 минут, затем посыпьте их сахаром и тушите еще 5-8 минут. После приготовьте тесто: к яйцам добавьте кефир, сахар, соль и соду. Перемешайте все до однородности. Всыпьте в тесто муку и влейте растительное масло. Снова хорошенько перемешайте до однородности. На разогретую сковороду с растительным маслом налейте немного теста, и когда оно слегка схватится, сверху насыпьте начинку из яблок и затем снова залейте тестом. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

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