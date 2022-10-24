Отличный вариант на завтрак: рецепт пышных оладий с яблоками
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Такой десерт придется по вкусу как детям, так и взрослым.
Самое популярное блюдо, которое можно приготовить с яблок — это бесспорно шарлотка, рецептом которой мы делились ранее, однако на этом варианты не закнчиваются. К примеру также можно приготовить пышные оладьи с яблоками, которые станут отличным вариантом для завтрака
Как сообщает ukr.media, таким рецептом пользуются немецкие хозяйки. А готовятся такие оладьи быстро, без излишней суеты и из простых и доступных продуктов.
Оладьи с яблоками: рецепт
Ингредиенты:
тесто:
- 80 г сахара
- 2 яйца
- 250 мл кефира (или белого йогурта)
- 1 ч. л. соды
- 3 ст. л. растительного масла
- 300 г муки
- щепотка соли
начинка:
- 2-3 яблока
- 20 г сливочного масла
- 1,5 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Для начала вымойте, очистите и нарежьте яблоки кубиками. После протушите их на разогретой сковороде с растительным маслом около 5 минут, затем посыпьте их сахаром и тушите еще 5-8 минут.
- После приготовьте тесто: к яйцам добавьте кефир, сахар, соль и соду. Перемешайте все до однородности.
- Всыпьте в тесто муку и влейте растительное масло. Снова хорошенько перемешайте до однородности.
- На разогретую сковороду с растительным маслом налейте немного теста, и когда оно слегка схватится, сверху насыпьте начинку из яблок и затем снова залейте тестом. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
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