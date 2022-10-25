Необычное блюдо к Хэллоуину: вкусные ньокки в виде тыкв покорят всех (видео)

Пора начать планировать меню к хэллоуинской вечеринке

Праздник Хэллоуин (Halloween) в последние годы ярко отмечают во многих странах, и Украина не исключение. Фиксированная дата Хэллоуина — в ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие уже задумываются над нарядами и "страшным" маникюром, а также планируют меню на праздничную вечеринку.

Отличное блюдо на Хэллоуин — тыквенные ньокки. Рецептом поделился кулинарный Ютуб-канал "Інді сінді". Эти маленькие тыквы не только очень красивые, но и очень вкусные. Все любители тыквы будут в восторге, а еще это блюдо можно есть веганам. Такая закуска удивит гостей на хэллоуинской вечеринке.

Рецепт блюда на Хэллоуин

Ингредиенты:

Запеченная тыква – 100 г

Картофель вареный – 100 г (лучше варить в кожуре, так картофель сохраняет больше крахмала)

Мука – 100 г

Соль – 0,5-1 ч. л.

Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

Смешайте в емкости запеченную тыкву и вареный картофель, сформировав пюреобразную массу. Посолите, всыпьте муку. Тесто будет липким, поэтому когда работаете с ним, делайте это на поверхности, присыпанной мукой. В само тесто добавлять больше муки не нужно! Можно сделать больше и заморозить, это очень классный полуфабрикат, чтобы иметь под рукой. Раскатайте тесто и разделите на две части. Затем снова раскатайте и каждую половину поделите на 16 кусков. Сформируйте шары, а затем с помощью ножа придайте форму тыквы, как на видео. Варите, пока ньокки не всплывут. Обжарьте с чесноком на сковороде, не переворачивая.

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