Необычное блюдо к Хэллоуину: вкусные ньокки в виде тыкв покорят всех (видео)
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Пора начать планировать меню к хэллоуинской вечеринке
Праздник Хэллоуин (Halloween) в последние годы ярко отмечают во многих странах, и Украина не исключение. Фиксированная дата Хэллоуина — в ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие уже задумываются над нарядами и "страшным" маникюром, а также планируют меню на праздничную вечеринку.
Отличное блюдо на Хэллоуин — тыквенные ньокки. Рецептом поделился кулинарный Ютуб-канал "Інді сінді". Эти маленькие тыквы не только очень красивые, но и очень вкусные. Все любители тыквы будут в восторге, а еще это блюдо можно есть веганам. Такая закуска удивит гостей на хэллоуинской вечеринке.
Рецепт блюда на Хэллоуин
Ингредиенты:
- Запеченная тыква – 100 г
- Картофель вареный – 100 г (лучше варить в кожуре, так картофель сохраняет больше крахмала)
- Мука – 100 г
- Соль – 0,5-1 ч. л.
- Чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления:
- Смешайте в емкости запеченную тыкву и вареный картофель, сформировав пюреобразную массу. Посолите, всыпьте муку.
- Тесто будет липким, поэтому когда работаете с ним, делайте это на поверхности, присыпанной мукой. В само тесто добавлять больше муки не нужно! Можно сделать больше и заморозить, это очень классный полуфабрикат, чтобы иметь под рукой.
- Раскатайте тесто и разделите на две части. Затем снова раскатайте и каждую половину поделите на 16 кусков. Сформируйте шары, а затем с помощью ножа придайте форму тыквы, как на видео.
- Варите, пока ньокки не всплывут.
- Обжарьте с чесноком на сковороде, не переворачивая.
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