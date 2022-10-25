Простой, быстрый и вкусный перекус: рецепт ленивых хачапури с зеленью
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Пять минут, простые и доступные ингредиенты — и блюдо готово.
Не знаете, что приготовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса? Как насчет грузинской кухни? Не думайте, не все блюда готовятся долго и сложно, ведь есть экспрес-рецепты. К примеру, всего за 10 минут можно приготовить вкуснейший сырный хачапури, или же ленивые хачапури с зеленью, о рецепте которого мы и расскажем далее.
Как сообщает Ukr.Media, на приготовление этого блюда уходит примерно 5-10 минут, однако результат превосходит все ожидания.
Ленивые хачапури с зеленью: рецепт
Ингредиенты:
- Кефир – 300 мл;
- Пучок укропа и зеленого лука;
- Яйцо – 1 шт.;
- Твердый сыр – 150 гр.;
- Соль, перец по вкусу;
- Сода – 0.5 ч. л.;
- Мука – 100 гр.
Способ приготовления:
- Вбейте яйцо в кефир, посолите, поперчите. Просейте муку с содой, размешайте, чтобы не было комочков.
- Нарежьте мелко зелень, натрите сыр, добавьте в смесь. Все перемешайте.
- Жарьте ленивые хачапури на сухой разогретой сковороде под крышкой в течение 3-4 минут с одной стороны и 2-3 — с другой.
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