Печенье "Ведьмины пальчики" к Хэллоуину: эффектное блюдо готовится суперпросто
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Выпечка выглядит ужасно, но на вкус весьма хороша
Скоро весь мир будет отмечать "самый страшный праздник" – Хэллоуин, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этот день многие устраивают вечеринки и готовят необычные блюда. Главный акцент – на декор.
Идеально дополнит хэллоуинский стол печенье "Ведьмины пальчики". Презентация получается довольно реалистичной, а вот вкус вас приятно удивит. Рецептом десерта на Хэллоуин поделилась фудблогерка Алена Лишафай в Instagram.
Рецепт печенья на Хэллоуин
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – 350 г
- Сахарная пудра – 1 с. Т.
- Красный джем
- Целые миндальные орехи – 100 г
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой. Добавить яйцо и ванильный сахар и продолжать взбивать несколько минут. Добавить муку с разрыхлителем и солью. Тесто немного вымешать и оставить на 30 минут в холодильнике.
- Духовку нагреть до 160 градусов. Из теста сформировать пальцы с фалангами, сделать насечки на фалангах, а на кончиках вдавить миндаль, делая ногти. Печь 20-25 минут.
- Затем снять с пальца ноготь, на место ногтя положить немного джема и вернуть ноготь на место, немного придавив.
Также "Телеграф" делился рецептом еще одного эффектного блюда на вечеринку к Хэллоуину. Вкусные ньокки в виде тыкв покорят ваших гостей. Эту закуску можно есть даже вегетарианцам.