Печенье "Ведьмины пальчики" к Хэллоуину: эффектное блюдо готовится суперпросто

Выпечка выглядит ужасно, но на вкус весьма хороша

Скоро весь мир будет отмечать "самый страшный праздник" – Хэллоуин, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этот день многие устраивают вечеринки и готовят необычные блюда. Главный акцент – на декор.

Идеально дополнит хэллоуинский стол печенье "Ведьмины пальчики". Презентация получается довольно реалистичной, а вот вкус вас приятно удивит. Рецептом десерта на Хэллоуин поделилась фудблогерка Алена Лишафай в Instagram.

Рецепт печенья на Хэллоуин

Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 350 г

Сахарная пудра – 1 с. Т.

Красный джем

Целые миндальные орехи – 100 г

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой. Добавить яйцо и ванильный сахар и продолжать взбивать несколько минут. Добавить муку с разрыхлителем и солью. Тесто немного вымешать и оставить на 30 минут в холодильнике. Духовку нагреть до 160 градусов. Из теста сформировать пальцы с фалангами, сделать насечки на фалангах, а на кончиках вдавить миндаль, делая ногти. Печь 20-25 минут. Затем снять с пальца ноготь, на место ногтя положить немного джема и вернуть ноготь на место, немного придавив.

Также "Телеграф" делился рецептом еще одного эффектного блюда на вечеринку к Хэллоуину. Вкусные ньокки в виде тыкв покорят ваших гостей. Эту закуску можно есть даже вегетарианцам.