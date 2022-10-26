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Печенье "Ведьмины пальчики" к Хэллоуину: эффектное блюдо готовится суперпросто

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Такое печенье украсит праздничную вечеринку. Фото: instagram/alena.lishafai Новость обновлена 26 октября 2022, 14:42
Такое печенье украсит праздничную вечеринку. Фото: instagram/alena.lishafai. Фото https://www.instagram.com/alena.lishafai/

Выпечка выглядит ужасно, но на вкус весьма хороша

Скоро весь мир будет отмечать "самый страшный праздник" – Хэллоуин, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этот день многие устраивают вечеринки и готовят необычные блюда. Главный акцент – на декор.

Идеально дополнит хэллоуинский стол печенье "Ведьмины пальчики". Презентация получается довольно реалистичной, а вот вкус вас приятно удивит. Рецептом десерта на Хэллоуин поделилась фудблогерка Алена Лишафай в Instagram.

Рецепт печенья на Хэллоуин

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мука – 350 г
  • Сахарная пудра – 1 с. Т.
  • Красный джем
  • Целые миндальные орехи – 100 г

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой. Добавить яйцо и ванильный сахар и продолжать взбивать несколько минут. Добавить муку с разрыхлителем и солью. Тесто немного вымешать и оставить на 30 минут в холодильнике.
  2. Духовку нагреть до 160 градусов. Из теста сформировать пальцы с фалангами, сделать насечки на фалангах, а на кончиках вдавить миндаль, делая ногти. Печь 20-25 минут.
  3. Затем снять с пальца ноготь, на место ногтя положить немного джема и вернуть ноготь на место, немного придавив.

Также "Телеграф" делился рецептом еще одного эффектного блюда на вечеринку к Хэллоуину. Вкусные ньокки в виде тыкв покорят ваших гостей. Эту закуску можно есть даже вегетарианцам.

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