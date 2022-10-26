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Рецепт ароматной и влажной творожной запеканки с тыквой: готовится очень просто

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Творожно-тыквенная запеканка. Фото: instagram.com/valya__saenko Новость обновлена 26 октября 2022, 18:24
Творожно-тыквенная запеканка. Фото: instagram.com/valya__saenko. Фото instagram.com/valya__saenko/

Эта запеканка – истинно осеннее блюдо, ее аромат с нотками корицы просто сбивает с ног

Тыква – королева осени, ингредиент очень многих блюд. Из этого овоща можно не только приготовить традиционную тыквенную кашу, а и сделать нежный пирог с тыквой. Не менее хорошая идея – добавить тыкву в творожную запеканку.

Рецептом творожно-тыквенной запеканки поделилась украинская шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Эта замечательная запеканка поднимет настроение как своим вкусом, так и цветом. Она достаточно плотная, влажная, с легкой ноткой корицы и насыщенным вкусом тыквы и сыра.

Ингредиенты:

  • Творог не жирный – 500 г
  • Сахар – 80 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Крахмал – 20 г
  • Ваниль
  • Изюм или клюква — 50 г

Для тыквенной прослойки:

  • Тыквенное пюре – 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Крахмал кукурузный – 20 г

Для глазури:

  • Шоколад черный – 100 г
  • Сливки – 30 г
  • Масло сливочное – 50 г

Способ приготовления:⠀

  1. Тыкву запекаем, посыпав немного специями (корица, имбирь, гвоздика) до мягкости. Перебиваем блендером.
  2. Творог смешиваем с сахаром (80 г), 2 яйцами и ванильным сахаром. Перебиваем блендером. Добавляем крахмал и клюкву. Перемешиваем.
  3. Тыквенное пюре смешиваем с яйцом и сахаром. Добавляем крахмал и снова смешиваем до однородности.
  4. В форму с пергаментом выкладываем частями творожную массу и тыквенную, поочередно и хаотично. Напоследок можно немного перемешать все ложкой. Запекаем при 180 градусах приблизительно 1 час. Серединка не должна сильно дрожать. Достаем и пусть остынет в форме. Желательно отправить на ночь в холодильник для стабилизации.
  5. Для глазури топим шоколад на водяной бане. Добавляем сливки и масло. Покрываем запеканку. Глазурь застынет и можно пробовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать самую сладкую и вкусную тыкву, есть ряд важных нюансов. А также мы писали, как приготовить вкусный тыквенный кекс.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Запеканка #Творожная запеканка с ягодами