Рецепт ароматной и влажной творожной запеканки с тыквой: готовится очень просто

Эта запеканка – истинно осеннее блюдо, ее аромат с нотками корицы просто сбивает с ног

Тыква – королева осени, ингредиент очень многих блюд. Из этого овоща можно не только приготовить традиционную тыквенную кашу, а и сделать нежный пирог с тыквой. Не менее хорошая идея – добавить тыкву в творожную запеканку.

Рецептом творожно-тыквенной запеканки поделилась украинская шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Эта замечательная запеканка поднимет настроение как своим вкусом, так и цветом. Она достаточно плотная, влажная, с легкой ноткой корицы и насыщенным вкусом тыквы и сыра.

Ингредиенты:

Творог не жирный – 500 г

Сахар – 80 г

Яйца – 2 шт.

Крахмал – 20 г

Ваниль

Изюм или клюква — 50 г

Для тыквенной прослойки:

Тыквенное пюре – 250 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар – 50 г

Крахмал кукурузный – 20 г

Для глазури:

Шоколад черный – 100 г

Сливки – 30 г

Масло сливочное – 50 г

Способ приготовления:⠀

Тыкву запекаем, посыпав немного специями (корица, имбирь, гвоздика) до мягкости. Перебиваем блендером. Творог смешиваем с сахаром (80 г), 2 яйцами и ванильным сахаром. Перебиваем блендером. Добавляем крахмал и клюкву. Перемешиваем. Тыквенное пюре смешиваем с яйцом и сахаром. Добавляем крахмал и снова смешиваем до однородности. В форму с пергаментом выкладываем частями творожную массу и тыквенную, поочередно и хаотично. Напоследок можно немного перемешать все ложкой. Запекаем при 180 градусах приблизительно 1 час. Серединка не должна сильно дрожать. Достаем и пусть остынет в форме. Желательно отправить на ночь в холодильник для стабилизации. Для глазури топим шоколад на водяной бане. Добавляем сливки и масло. Покрываем запеканку. Глазурь застынет и можно пробовать.

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