Рецепт ароматной и влажной творожной запеканки с тыквой: готовится очень просто
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Эта запеканка – истинно осеннее блюдо, ее аромат с нотками корицы просто сбивает с ног
Тыква – королева осени, ингредиент очень многих блюд. Из этого овоща можно не только приготовить традиционную тыквенную кашу, а и сделать нежный пирог с тыквой. Не менее хорошая идея – добавить тыкву в творожную запеканку.
Рецептом творожно-тыквенной запеканки поделилась украинская шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Эта замечательная запеканка поднимет настроение как своим вкусом, так и цветом. Она достаточно плотная, влажная, с легкой ноткой корицы и насыщенным вкусом тыквы и сыра.
Ингредиенты:
- Творог не жирный – 500 г
- Сахар – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Крахмал – 20 г
- Ваниль
- Изюм или клюква — 50 г
Для тыквенной прослойки:
- Тыквенное пюре – 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар – 50 г
- Крахмал кукурузный – 20 г
Для глазури:
- Шоколад черный – 100 г
- Сливки – 30 г
- Масло сливочное – 50 г
Способ приготовления:⠀
- Тыкву запекаем, посыпав немного специями (корица, имбирь, гвоздика) до мягкости. Перебиваем блендером.
- Творог смешиваем с сахаром (80 г), 2 яйцами и ванильным сахаром. Перебиваем блендером. Добавляем крахмал и клюкву. Перемешиваем.
- Тыквенное пюре смешиваем с яйцом и сахаром. Добавляем крахмал и снова смешиваем до однородности.
- В форму с пергаментом выкладываем частями творожную массу и тыквенную, поочередно и хаотично. Напоследок можно немного перемешать все ложкой. Запекаем при 180 градусах приблизительно 1 час. Серединка не должна сильно дрожать. Достаем и пусть остынет в форме. Желательно отправить на ночь в холодильник для стабилизации.
- Для глазури топим шоколад на водяной бане. Добавляем сливки и масло. Покрываем запеканку. Глазурь застынет и можно пробовать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать самую сладкую и вкусную тыкву, есть ряд важных нюансов. А также мы писали, как приготовить вкусный тыквенный кекс.