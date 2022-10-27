Оригинальная закуска на Хэллоуин в виде мумий покорит всех: суперпростой рецепт
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Эта закуска отлично впишется в хэллоуинское меню, да и приятно удивит вкусом
Вскоре наступит самая ужасная ночь года – Хэллоуин, который празднуют по всему миру с 31 октября на 1 ноября. Многие устраивают в этот вечере вечеринки или уютные посиделки с друзьями. Главная задача – продумать меню. Важно, чтобы блюда соответствовали тематике праздника.
В качестве десерта можно сделать печенье "Пальцы ведьмы", а вот на закуску подойдут сосиски в тесте в виде мумий. Они получаются симпатичными и вкусными. Рецепт невероятно прост, но не забудьте подключить фантазию.
Что приготовить на Хэллоуин
Ингредиенты на 10 мумий из слоеного теста:
- 550 г свежего слоеного теста
- 10 сосисок
- Кетчуп
- Майонез
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Раскатайте свежее слоеное тесто на рабочей поверхности и смажьте его кетчупом.
- Разрежьте слоеное тесто на полоски шириной около 1 см для изготовления небольших повязок для мумий.
- Оберните полоски слоеного теста вокруг сосисок и оставьте небольшой зазор для глаз.
- Положите обернутые сосиски на лист пергамента на противне и запекайте в течение 10–15 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.
- После того, как обернутые сосиски остынут, можно с помощью кондитерского мешка с майонезом сделать глазки для мумии.
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