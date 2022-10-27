Оригинальная закуска на Хэллоуин в виде мумий покорит всех: суперпростой рецепт

Эта закуска отлично впишется в хэллоуинское меню, да и приятно удивит вкусом

Вскоре наступит самая ужасная ночь года – Хэллоуин, который празднуют по всему миру с 31 октября на 1 ноября. Многие устраивают в этот вечере вечеринки или уютные посиделки с друзьями. Главная задача – продумать меню. Важно, чтобы блюда соответствовали тематике праздника.

В качестве десерта можно сделать печенье "Пальцы ведьмы", а вот на закуску подойдут сосиски в тесте в виде мумий. Они получаются симпатичными и вкусными. Рецепт невероятно прост, но не забудьте подключить фантазию.

Что приготовить на Хэллоуин

Ингредиенты на 10 мумий из слоеного теста:

550 г свежего слоеного теста

10 сосисок

Кетчуп

Майонез

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте свежее слоеное тесто на рабочей поверхности и смажьте его кетчупом. Разрежьте слоеное тесто на полоски шириной около 1 см для изготовления небольших повязок для мумий. Оберните полоски слоеного теста вокруг сосисок и оставьте небольшой зазор для глаз. Положите обернутые сосиски на лист пергамента на противне и запекайте в течение 10–15 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. После того, как обернутые сосиски остынут, можно с помощью кондитерского мешка с майонезом сделать глазки для мумии.

Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом, который идеально подойдет для хэллоуинской вечеринк— тыквенные ньокки. Эти маленькие тыквы не только очень красивые, но и очень вкусные. Все любители тыквы будут в восторге, а еще это блюдо можно есть веганам.