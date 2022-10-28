Вкусные зубастые монстры на Хэллоуин: эту закуску очень легко приготовить

Хэллоуинская еда должна быть вкусной, но выглядеть в соответствии с тематикой праздника

Грядет самая ужасная ночь года – праздник Хэллоуин, который отмечают по всему миру в ночь с 31 октября на 1 ноября. Вечером можно устроить костюмированную вечеринку или же уютные посиделки с друзьями. Главное, приготовить что-то вкусненькое.

Хэллоуинские блюда должны быть, в первую очередь, эффектными. Не составит труда приготовить сладкую закуску "Яблоки-монстры". Рецепт этого блюда на Хэллоуин очень прост. Такая сладость подойдет и для детских мероприятий в честь праздника.

Что приготовить на Хэллоуин

Ингредиенты:

3 зеленых яблока

1 лимон

Арахисовое масло

1 пачка несоленого арахиса

12 зефирок

Шоколадная паста

Способ приготовления:

Промойте и высушите яблоки. Теперь удалите плодоножку и сердцевину яблока, что можно сделать с помощью ножа. Разрежьте яблоки на четвертинки и сделайте большой надрез на кожуре сбоку. Это будет использоваться позже как рот на яблоках-монстрах. Обильно смажьте большой надрез арахисовым маслом, а затем вдавите в него арахис, чтобы получились зубы монстра. Натрите порез небольшим количеством лимонного сока, чтобы фрукт дольше оставался свежим. Нанесите на зефир шоколадную пасту, чтобы получились большие зрачки. Теперь с помощью зубочистки поместите зефирные глазки в середину яблочных долек. Если у вас есть немного свободного времени, то можете покрыть яблоки-монстры растопленным шоколадом. Разломайте пару кусочков темного шоколада и положите их в небольшую миску. Поставьте ее на кастрюлю с горячей водой и осторожно перемешайте, пока шоколад не растает. После того, как шоколад растаял, нужно оставить его на пару минут, чтобы остыл. Также можете использовать его, чтобы аккуратно нарисовать зрачки на глазах.

Ранее "Телеграф" делился и другими вкусными и простыми в исполнении блюдами на Хэллоуин – вегетарианскими ньокками в виде симпатичных тыкв и изумительным печеньем "Пальцы ведьмы". А также мы писали, как сделать из сосисок и теста необычную закуску — мумии.