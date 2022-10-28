Необыкновенно вкусные тыквенные сырники, что пальчики оближешь: простой рецепт от Лизы Глинской (видео)

Сырники — пожалуй, одно из самых любимых украинцами блюд

Ищете, что приготовить из творога и тыквы? Приготовьте эти сырники, они невероятно вкусны! О том, как приготовить сырники, чтобы они не разваливались, мы рассказывали ранее.

Рецептом вкусных творожных сырников из тыквы поделилась победительница второго сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Елизавета Глинская.

Как приготовить тыквенные сырники

Ингредиенты:

400 г творога

150 г тыквы

30 г сахара (1.2 ст.л.)

40 г муки (2 ст.л. без горки)

50 г яйца (1 шт.)

цедра апельсина

корица (по желанию)

соль

мука для обвалки

масло для жарки

Приготовление:

Натираем тыкву и цедру апельсина на терке, добавляем корицу. Оставляем. Перетираем творог, добавляем сахар, муку, соль. Добавляем тыкву. Перемешиваем. Формируем сырники, обваливаем их в муке, обжариваем на масле. Выкладываем на бумажные салфетки. Готово!

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной запеканки с тыквой. Эта замечательная запеканка поднимет настроение как своим вкусом, так и цветом.