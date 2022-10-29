Начинка не вытекает, а тесто не разваривается: секретный рецепт вареников с картошкой

Этот рецепт разнообразит ваше повседневное меню

Многие рецепты гласят, что картошку для вареников нужно предварительно отварить, однако в этом рецепте все делается совсем иначе.

Предлагаем приготовить блюдо с сырой начинкой. В этом случае картофель сварится вместе с тестом, а вкус будет просто восхитительным, пишет vazhnoznat.

Как приготовить вареники с сырой картошкой

Ингредиенты для теста:

550 г муки

2 ст. л. растительного масла

1 яйцо

230–250 мл воды

1 ч. л. соли

Для начинки:

600 г картофеля

0,5 ч. л. соли

Приготовление:

Замешиваем тесто. В миску вбиваем одно куриное яйцо, добавляем щепотку соли, растительное масло и наливаем воду комнатной температуры. Размешиваем. Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто (должно получиться тугим, но податливым). Тесто убираем в пакет на 15 минут. Очищенный картофель натираем на крупной терке. Добавляем щепотку соли и перемешиваем. Даем постоять 5 минут, чтобы картофель начал выделять влагу. После этого хорошо отжимаем картофель и сливаем лишнюю жидкость. Достаем тесто из пакета и разделяем на 4 части. Посыпаем стол мукой и раскатываем тонкий пласт. Берем стакан и вырезаем лепешки для вареников. Внутрь каждой заготовки выкладываем начинку из сырой картошки. Защипаем края и формируем ажурный шов. Вареники можно заморозить или сразу же сварить.

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