Начинка не вытекает, а тесто не разваривается: секретный рецепт вареников с картошкой
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Этот рецепт разнообразит ваше повседневное меню
Многие рецепты гласят, что картошку для вареников нужно предварительно отварить, однако в этом рецепте все делается совсем иначе.
Предлагаем приготовить блюдо с сырой начинкой. В этом случае картофель сварится вместе с тестом, а вкус будет просто восхитительным, пишет vazhnoznat.
Как приготовить вареники с сырой картошкой
Ингредиенты для теста:
- 550 г муки
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 яйцо
- 230–250 мл воды
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 600 г картофеля
- 0,5 ч. л. соли
Приготовление:
- Замешиваем тесто. В миску вбиваем одно куриное яйцо, добавляем щепотку соли, растительное масло и наливаем воду комнатной температуры. Размешиваем.
- Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто (должно получиться тугим, но податливым). Тесто убираем в пакет на 15 минут.
- Очищенный картофель натираем на крупной терке. Добавляем щепотку соли и перемешиваем. Даем постоять 5 минут, чтобы картофель начал выделять влагу. После этого хорошо отжимаем картофель и сливаем лишнюю жидкость.
- Достаем тесто из пакета и разделяем на 4 части. Посыпаем стол мукой и раскатываем тонкий пласт. Берем стакан и вырезаем лепешки для вареников.
- Внутрь каждой заготовки выкладываем начинку из сырой картошки. Защипаем края и формируем ажурный шов. Вареники можно заморозить или сразу же сварить.
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