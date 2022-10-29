Пирожное "Глаза вампира": рецепт вкусного "пугающего" десерта на Хэллоуин-2022
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Блюда в этот день должны выглядеть ужасающе
Праздник Хэллоуин (англ. Halloween) в последние годы ярко отмечают во многих странах, и Украина не исключение. Фиксированная дата Хэллоуина — в ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие уже задумываются над тематическим меню на праздничную вечеринку.
Согласно верованиям кельтов, именно 1 ноября открывается переход между мирами живых и мертвых. В этот день все должно поддерживать мистическую атмосферу, даже еда — безусловно, необходим "кровавый" пир. Предлагаем приготовить на Хэллоуин пирожное под зловещим названием "Глаза вампира".
Как приготовить пирожное "Глаза вампира"
Ингредиенты:
- 300 г печенья
- 1 банка сгущенки
- 2 ст.л. какао
- 200 г масла
Для украшения и глазури:
- сахарная пудра
- клюквенный сок
- фундук в черном шоколаде
- сок 1 лимона
Приготовление:
- Печенье пересыпаем в пакет и прокатываем скалкой до состояния крошки.
- Сгущенку смешиваем с размягченным маслом.
- Добавляем какао и замешиваем тесто.
- Формируем шарики с теста и прячем в холодильник.
- Готовим глазурь: для белой смешиваем лимонный сок и сахарную пудру. Небольшую часть откладываем в другую посуду. Чтобы сделать красную глазурь, добавляем туда клюквенный сок.
- Полученной белой глазурью покрываем пирожные, после ее застывания кондитерским шприцем наносим красные "сосудики", в центр глаза кладем орешек.
Ранее "Телеграф" делился и другими вкусными и простыми в исполнении блюдами на Хэллоуин-2022 – вегетарианскими ньокками в виде симпатичных тыкв и изумительным печеньем "Пальцы ведьмы". А также мы писали, как сделать из сосисок и теста необычную закуску — мумии.