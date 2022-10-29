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Пирожное "Глаза вампира": рецепт вкусного "пугающего" десерта на Хэллоуин-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Пирожное Глаза вампира - как приготовить Новость обновлена 29 октября 2022, 14:10
Пирожное Глаза вампира - как приготовить. Фото fotopovar.blogspot.com

Блюда в этот день должны выглядеть ужасающе

Праздник Хэллоуин (англ. Halloween) в последние годы ярко отмечают во многих странах, и Украина не исключение. Фиксированная дата Хэллоуина — в ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие уже задумываются над тематическим меню на праздничную вечеринку.

Согласно верованиям кельтов, именно 1 ноября открывается переход между мирами живых и мертвых. В этот день все должно поддерживать мистическую атмосферу, даже еда — безусловно, необходим "кровавый" пир. Предлагаем приготовить на Хэллоуин пирожное под зловещим названием "Глаза вампира".

Как приготовить пирожное "Глаза вампира"

Ингредиенты:

  • 300 г печенья
  • 1 банка сгущенки
  • 2 ст.л. какао
  • 200 г масла

Для украшения и глазури:

  • сахарная пудра
  • клюквенный сок
  • фундук в черном шоколаде
  • сок 1 лимона

Приготовление:

  1. Печенье пересыпаем в пакет и прокатываем скалкой до состояния крошки.
  2. Сгущенку смешиваем с размягченным маслом.
  3. Добавляем какао и замешиваем тесто.
  4. Формируем шарики с теста и прячем в холодильник.
  5. Готовим глазурь: для белой смешиваем лимонный сок и сахарную пудру. Небольшую часть откладываем в другую посуду. Чтобы сделать красную глазурь, добавляем туда клюквенный сок.
  6. Полученной белой глазурью покрываем пирожные, после ее застывания кондитерским шприцем наносим красные "сосудики", в центр глаза кладем орешек.

Ранее "Телеграф" делился и другими вкусными и простыми в исполнении блюдами на Хэллоуин-2022 – вегетарианскими ньокками в виде симпатичных тыкв и изумительным печеньем "Пальцы ведьмы". А также мы писали, как сделать из сосисок и теста необычную закуску — мумии.

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#Рецепты #Хэллоуин