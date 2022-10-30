Всего три ингредиента и душистая паляница готова! Рецепт хлеба без замеса теста (видео)

Только три ингредиента и минимум дрожжей

Эта украинская выпечка очень проста в приготовлении. Паляницу можно приготовить и на кефире, и на воде. Также выпечка может быть сладкой, которой наслаждаются с ароматным чаем или кофе.

Всегда можно порадовать себя свежеиспеченной паляницей, имея под рукой только три ингредиента и минимум дрожжей. Таким рецептом поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как испечь паляницу без замеса теста

Ингредиенты:

500 г муки

340 мл воды комнатной температуры

1/4 ч.л. сухих дрожжей

8 г соли

Приготовление:

В воде комнатной температуры размешиваем дрожжи, соль, соединяем с просеянной мукой, покрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 12 часов. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, скручиваем в рулетик и защипываем края. Если тесто липнет, это нормально. Так делаем несколько раз защелкивая края. Переворачиваем, поверхность будущей лепешки должна натянуться как пузырь. Перекладываем тесто в миску, застеленную полотенцем и присыпанную мукой. Оставляем на 1-2 часа. Разогреваем духовку вместе с противнем до 230-250 градусов в течение 30 мин. Противень должен быть раскален. На дно духовки кладем форму, в которую надо налить кружку кипятка, это для хрустящей корочки. Переворачиваем на пергамент тесто, делаем надрез, один или несколько, и пергамент с тестом переносим на раскаленный противень. Выпекаем на уровне ниже среднего, но не на самом низком – 30 мин с водой, затем воду забираем и печем еще 5-7 мин. Если в гусятнице: духовку разогреваем с гусятницей, перекладываем пергамент с хлебом, кладем внутрь 2 кубика льда, чтобы создать паровую баню, накрываем и печем 30 мин с крышкой, крышку осторожно снимаем и печем еще 10 мин без нее. После выпекания даем хлебу полностью остыть.

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