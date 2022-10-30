Напиток в стиле Хэллоуина: как легко приготовить фруктовый пунш "Рука призрака" (фото)

В такой "кровавый" пунш можно как добавить алкоголь, так и сделать напиток без "градуса"

Уже скоро, в ночь с 31 октября на 1 ноября, страны будут отмечать самый страшный праздник года – Хэллоуин. На праздничных вечеринках главное продумать меню: это должны быть эффектные по подаче блюда и напитки.

Вы можете приготовить этот безалкогольный пунш на Хэллоуин в кратчайшие сроки, используя вкусные фруктовые соки. Так называемая рука призрака, сделанная из замороженного фруктового сока, придаст напитку необычный жуткий вид. Рецепт пунша достаточно прост.

Рецепт напитка "Рука призрака" на Хэллоуин

Ингредиенты:

1 л апельсинового сока

1 л сока манго

1 лимон

750 мл минеральной воды

5 апельсинов

Фруктовые соки красного цвета (вишневый сок или сок красного апельсина)

Одноразовые перчатки, безопасные для пищевых продуктов

Способ приготовления:

Сделайте "руку призрака". Наполните одноразовую перчатку фруктовым соком красного цвета, плотно завяжите ее резинкой и положите в морозильную камеру на несколько часов, пока она полностью не замерзнет. Обратите внимание, что сладким напиткам, таким как фруктовые соки, потребуется больше времени для замерзания, чем воде. Натрите цедру одного лимона и двух апельсинов. Выжмите сок из тертых фруктов и возьмите еще два апельсина и тоже выжмите их. Последний апельсин нарежьте полосками. Поместите сок апельсина и манго, свежевыжатый фруктовый сок и цедру в миску и оставьте охлаждаться в холодильнике примерно на 2 часа. Перед подачей пунша на Хэллоуин добавьте минеральную воду и украсьте напиток дольками апельсина и листьями мяты. Достаньте замерзшую перчатку из морозильной камеры и аккуратно разрежьте. Добавьте к пуншу замороженную "руку призрака" вместо кубиков льда.

Эффектный коктейль на Хэллоуин

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