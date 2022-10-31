Очень простая и эффектная закуска на Хэллоуин из яиц: выглядят отвратительно, но на вкус отличные
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Такие яйца с "кровью" отлично впишутся в праздничное меню на Хэллоуин
Еще есть немного времени подготовиться к празднованию Хэллоуина, который отмечают по всему миру в ночь с 31 октября на 1 ноября. Важнейшая часть любой вечеринки в честь этого праздника, конечно же, блюда. Они должны выглядеть отвратительно, так что к презентации нужно подходить креативно.
Предлагаем вам рецепт необычной закуски на Хэллоуин, очень простой в приготовлении. Такие яйца с начинкой а-ля кровью и внутренностями могут показаться несъедобными, но на самом деле приятно удивят вкусом.
Ингредиенты:
- 12 яиц
- красный, оранжевый, зеленый или черный пищевой краситель или их смесь
- 1-4 столовые ложки уксуса
- 3 столовые ложки майонеза
- 1 маленький красный перец, мелко нарезанный
- несколько веточек эстрагона, мелко нарезанных (по желанию)
- паприка для посыпки
Способ приготовления:
- Положите яйца в кастрюлю и добавьте достаточно воды, чтобы покрыть их на 2 см. Доведите до кипения, затем накройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 12 минут. Слить, полностью остудить в очень холодной воде, затем снова слить.
- Поместите различные пищевые красители в отдельные миски или контейнеры, предназначенные для яиц, используя 1 чайную ложку пищевого красителя на миску, а также 700 мл воды и 1 столовую ложку уксуса. Аккуратно постучите по яйцу ложкой или ножом, чтобы разбить скорлупу, не удаляя ее. Разложите треснувшие яйца по мискам с пищевыми красителями, погрузите их в жидкость и оставьте пропитаться минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Если вы не можете погрузить их полностью, переворачивайте яйца каждый час, чтобы они окрашивались равномерно.
- Слейте воду, промойте и очистите яйца, затем разрежьте их пополам и выложите желтки в миску. Смешайте майонез с нарезанным перцем и эстрагоном. Выложите желтковую смесь обратно в белки, затем посыпьте перцем и паприкой.
Ранее "Телеграф" делился другими рецептами на Хэллоуин. Вы можете легко приготовить эффектное печенье "Пальцы ведьмы" или сделать необычное пирожное "Глаза вампира".