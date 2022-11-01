"Пища богов": рецепт сочных и ароматных голубцов в духовке в томатно-сметанном соусе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блюдо получается очень вкусны, сочным и ароматным.
Домашние голубцы — это настоящая "пища богов", с которой каждый знаком еще с детства. Стоит отметить, что у этого блюда, как и у борща, нет одного единственного рецепта, и голубцы можно готовить максимально разные — классические с рисом, с гречкой или ленивые, рецептом которых мы делились ранее.
Однако сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом классических голубцов с рисом и мясом, которые готовятся в духовке под томатно-сметанным соусом. Стоит отметить, что рис в таких голубцах не превращается в кашу, а сами голубцы очень сочные и ароматные.
Голубцы в духовке в томатно-сметанном соусе
Ингредиенты:
- 250 г говяжьего фарша
- 250 г свиного фарша
- 1 капуста
- 200 г моркови
- 2 репчатых лука
- 500 мл пассерованных томатов
- 200 г сметаны
- 100 г риса
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте сырой рис холодной водой, и залейте его кипятком. Варить его не нужно.
- Вырежьте капустную кочерыжку, и отправьте головку в кастрюлю с кипящей водой на 5–10 минут. Потом снимите уже податливые листья с овоща.
- Слейте воду с риса и промойте его под проточной водой. Перемешайте крупу с фаршем и добавьте специи: соль и черный молотый перец по вкусу. Если фарш получился слишком сухой, можно добавить в него 50 мл воды и снова хорошо перемешать начинку.
- После сформируйте голубцы в тот способ, который вам нравится.
- Мелко нарежьте репчатый лук, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и обжаривайте еще минуту. После добавьте в сковороду пассерованные томаты и тушите овощи еще 5 минут на слабом огне.
- В жаропрочную посуду с крышкой выложите один ряд голубцы. Залейте их частью томатного соуса, затем выложите еще один ряд и снова залейте соусом. Важно, чтобы соус полностью покрывал голубцы. Если его недостаточно, то добавьте немного воды. В конце залейте все сметаной и накройте посуду крышкой или фольгой. Можно также готовить и прямо на противне, но его лучше накрыть фольгой, чтобы не пересушить блюдо.
- Выпекайте голубцы в разогретой до 200 градусов духовке час-полтора.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить фаршированные лодочки из баклажанов, которые просто сами плывут в рот. Также читайте классический рецепт куриного плова.