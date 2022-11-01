"Пища богов": рецепт сочных и ароматных голубцов в духовке в томатно-сметанном соусе

Блюдо получается очень вкусны, сочным и ароматным.

Домашние голубцы — это настоящая "пища богов", с которой каждый знаком еще с детства. Стоит отметить, что у этого блюда, как и у борща, нет одного единственного рецепта, и голубцы можно готовить максимально разные — классические с рисом, с гречкой или ленивые, рецептом которых мы делились ранее.

Однако сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом классических голубцов с рисом и мясом, которые готовятся в духовке под томатно-сметанным соусом. Стоит отметить, что рис в таких голубцах не превращается в кашу, а сами голубцы очень сочные и ароматные.

Голубцы в духовке в томатно-сметанном соусе

Ингредиенты:

250 г говяжьего фарша

250 г свиного фарша

1 капуста

200 г моркови

2 репчатых лука

500 мл пассерованных томатов

200 г сметаны

100 г риса

соль по вкусу

перец по вкусу

Способ приготовления:

Промойте сырой рис холодной водой, и залейте его кипятком. Варить его не нужно. Вырежьте капустную кочерыжку, и отправьте головку в кастрюлю с кипящей водой на 5–10 минут. Потом снимите уже податливые листья с овоща. Слейте воду с риса и промойте его под проточной водой. Перемешайте крупу с фаршем и добавьте специи: соль и черный молотый перец по вкусу. Если фарш получился слишком сухой, можно добавить в него 50 мл воды и снова хорошо перемешать начинку. После сформируйте голубцы в тот способ, который вам нравится. Мелко нарежьте репчатый лук, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и обжаривайте еще минуту. После добавьте в сковороду пассерованные томаты и тушите овощи еще 5 минут на слабом огне. В жаропрочную посуду с крышкой выложите один ряд голубцы. Залейте их частью томатного соуса, затем выложите еще один ряд и снова залейте соусом. Важно, чтобы соус полностью покрывал голубцы. Если его недостаточно, то добавьте немного воды. В конце залейте все сметаной и накройте посуду крышкой или фольгой. Можно также готовить и прямо на противне, но его лучше накрыть фольгой, чтобы не пересушить блюдо. Выпекайте голубцы в разогретой до 200 градусов духовке час-полтора.

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