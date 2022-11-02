Банка не понадобиться: простой способ приготовить квашеную капусту в пакете
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Процесс приготовления такой закуски можно значительно ускорить и упростить.
Вариантов приготовления квашеной капусты очень много, однако все они сводятся к тому, что для того, чтобы блюдо настоялось, его нужно поместить в стеклянную банку. Однако и кулинария уже давно шагнула вперед, особенно благодаря смышленым домохозяйкам, которые придумали, в чем можно еще заквасить капусту, чтобы "облегчить себе жизнь".
Как сообщает телеграм-канал "Вкусно+", стеклянные банки с легкостью могут заменить целлофановые пакеты.
Квашеная капуста в пакете: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг капусты;
- 1 крупная морковь;
- 1 ст. л. соли;
- 10-12 горошин перца.
Способ приготовления:
- Вымытую капусту нашинкуйте, а очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Все это переложите в пакет, добавьте соль и перец.
- Все это разомните руками, чтобы овощи пустили сок.
- Завяжите пакет и сделайте несколько отверстий, чтобы из него выходил воздух.
- Оставьте блюдо кваситься при комнатной температуре на три дня.
Готовую капусту можно хранить в холодильнике в течение месяца.
Также "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты по-фински, которая просто готовится и хорошо хранится. А еще мы писали, как без лишних хлопот замариновать на зиму кабачки.