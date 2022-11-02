Банка не понадобиться: простой способ приготовить квашеную капусту в пакете

Процесс приготовления такой закуски можно значительно ускорить и упростить.

Вариантов приготовления квашеной капусты очень много, однако все они сводятся к тому, что для того, чтобы блюдо настоялось, его нужно поместить в стеклянную банку. Однако и кулинария уже давно шагнула вперед, особенно благодаря смышленым домохозяйкам, которые придумали, в чем можно еще заквасить капусту, чтобы "облегчить себе жизнь".

Как сообщает телеграм-канал "Вкусно+", стеклянные банки с легкостью могут заменить целлофановые пакеты.

Квашеная капуста в пакете: рецепт

Ингредиенты:

1 кг капусты;

1 крупная морковь;

1 ст. л. соли;

10-12 горошин перца.

Способ приготовления:

Вымытую капусту нашинкуйте, а очищенную морковь натрите на крупной терке. Все это переложите в пакет, добавьте соль и перец. Все это разомните руками, чтобы овощи пустили сок. Завяжите пакет и сделайте несколько отверстий, чтобы из него выходил воздух. Оставьте блюдо кваситься при комнатной температуре на три дня.

Готовую капусту можно хранить в холодильнике в течение месяца.

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