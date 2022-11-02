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Банка не понадобиться: простой способ приготовить квашеную капусту в пакете

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт квашеной капусты в пакете
Рецепт квашеной капусты в пакете. Фото pexels.com

Процесс приготовления такой закуски можно значительно ускорить и упростить.

Вариантов приготовления квашеной капусты очень много, однако все они сводятся к тому, что для того, чтобы блюдо настоялось, его нужно поместить в стеклянную банку. Однако и кулинария уже давно шагнула вперед, особенно благодаря смышленым домохозяйкам, которые придумали, в чем можно еще заквасить капусту, чтобы "облегчить себе жизнь".

Как сообщает телеграм-канал "Вкусно+", стеклянные банки с легкостью могут заменить целлофановые пакеты.

Квашеная капуста в пакете: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты;
  • 1 крупная морковь;
  • 1 ст. л. соли;
  • 10-12 горошин перца.

Способ приготовления:

  1. Вымытую капусту нашинкуйте, а очищенную морковь натрите на крупной терке.
  2. Все это переложите в пакет, добавьте соль и перец.
  3. Все это разомните руками, чтобы овощи пустили сок.
  4. Завяжите пакет и сделайте несколько отверстий, чтобы из него выходил воздух.
  5. Оставьте блюдо кваситься при комнатной температуре на три дня.

Готовую капусту можно хранить в холодильнике в течение месяца.

Также "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты по-фински, которая просто готовится и хорошо хранится. А еще мы писали, как без лишних хлопот замариновать на зиму кабачки.

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