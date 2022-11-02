Идеальный быстрый завтрак: как приготовить вкусную и хрустящую гранолу без лишних хлопот

Приготовить полезное лакомство очень легко в домашних условиях

Если вы предпочитаете на завтрак готовить что-то без лишних забот и за минимум времени, а обычный омлет уже надоел, то гранола – подходящий выбор. Это вкусный и хрустящий снэк из овсянки, орехов и меда пришел к нам из американской кухни.

В гранолу добавляют молоко, йогурт, а также ягоды и фрукты. Это блюдо чаще всего готовят именно на завтрак, но иногда гранолу употребляют в качестве перекуса. Простым рецептом домашней гранолы делится фудблог rum_bam_bar в Instagram.

Как приготовить гранолу в домашних условиях

Ингредиенты:

Овсянка длинного приготовления – 300 г

Измельченные любые орехи – 100 г

Семена тыквы и подсолнечника – 100 г

Мед – 125 мл

Масло растительное — 60 г

Лимонная вода (2 ст.л. лимонного сока смешать с водой, чтобы получилось 125 мл) или яблочный или апельсиновый сок

Корица по вкусу

Соль 1/2 ч. л.

Сушеная клюква 200 г

Шоколадные дропсы по желанию

Способ приготовления:

Смешиваем все ингредиенты, кроме клюквы и шоколада. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 45-55 минут. Хорошо перемешиваем каждые 10-15 минут. Пока гранола горячая, она будет несколько мягкой, но когда остынет, то станет хрустящей. В гранолу комнатной температуры добавляем клюкву и дропсы шоколада по желанию. Все перемешиваем – гранола готова. Хранить гранолу следует в стеклянной закрытой емкости в темном месте около 1-1,5 недели.

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