Идеальный быстрый завтрак: как приготовить вкусную и хрустящую гранолу без лишних хлопот
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Приготовить полезное лакомство очень легко в домашних условиях
Если вы предпочитаете на завтрак готовить что-то без лишних забот и за минимум времени, а обычный омлет уже надоел, то гранола – подходящий выбор. Это вкусный и хрустящий снэк из овсянки, орехов и меда пришел к нам из американской кухни.
В гранолу добавляют молоко, йогурт, а также ягоды и фрукты. Это блюдо чаще всего готовят именно на завтрак, но иногда гранолу употребляют в качестве перекуса. Простым рецептом домашней гранолы делится фудблог rum_bam_bar в Instagram.
Как приготовить гранолу в домашних условиях
Ингредиенты:
- Овсянка длинного приготовления – 300 г
- Измельченные любые орехи – 100 г
- Семена тыквы и подсолнечника – 100 г
- Мед – 125 мл
- Масло растительное — 60 г
- Лимонная вода (2 ст.л. лимонного сока смешать с водой, чтобы получилось 125 мл) или яблочный или апельсиновый сок
- Корица по вкусу
- Соль 1/2 ч. л.
- Сушеная клюква 200 г
- Шоколадные дропсы по желанию
Способ приготовления:
- Смешиваем все ингредиенты, кроме клюквы и шоколада.
- Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 45-55 минут. Хорошо перемешиваем каждые 10-15 минут. Пока гранола горячая, она будет несколько мягкой, но когда остынет, то станет хрустящей.
- В гранолу комнатной температуры добавляем клюкву и дропсы шоколада по желанию. Все перемешиваем – гранола готова.
- Хранить гранолу следует в стеклянной закрытой емкости в темном месте около 1-1,5 недели.
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