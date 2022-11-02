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Идеальный быстрый завтрак: как приготовить вкусную и хрустящую гранолу без лишних хлопот

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашняя гранола намного вкусней готовой из магазина
Домашняя гранола намного вкусней готовой из магазина. Фото porat.farm

Приготовить полезное лакомство очень легко в домашних условиях

Если вы предпочитаете на завтрак готовить что-то без лишних забот и за минимум времени, а обычный омлет уже надоел, то гранола – подходящий выбор. Это вкусный и хрустящий снэк из овсянки, орехов и меда пришел к нам из американской кухни.

В гранолу добавляют молоко, йогурт, а также ягоды и фрукты. Это блюдо чаще всего готовят именно на завтрак, но иногда гранолу употребляют в качестве перекуса. Простым рецептом домашней гранолы делится фудблог rum_bam_bar в Instagram.

Как приготовить гранолу в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Овсянка длинного приготовления – 300 г
  • Измельченные любые орехи – 100 г
  • Семена тыквы и подсолнечника – 100 г
  • Мед – 125 мл
  • Масло растительное — 60 г
  • Лимонная вода (2 ст.л. лимонного сока смешать с водой, чтобы получилось 125 мл) или яблочный или апельсиновый сок
  • Корица по вкусу
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Сушеная клюква 200 г
  • Шоколадные дропсы по желанию

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все ингредиенты, кроме клюквы и шоколада.
  2. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 45-55 минут. Хорошо перемешиваем каждые 10-15 минут. Пока гранола горячая, она будет несколько мягкой, но когда остынет, то станет хрустящей.
  3. В гранолу комнатной температуры добавляем клюкву и дропсы шоколада по желанию. Все перемешиваем – гранола готова.
  4. Хранить гранолу следует в стеклянной закрытой емкости в темном месте около 1-1,5 недели.

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#Рецепт #Завтрак #Гранола