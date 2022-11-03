Как приготовить изумительный "Наполеон" без духовки: простой рецепт торта

На приготовление шикарного торта уйдет минимум хлопот

Если в дом внезапно нагрянули гости, а десерта нет, то есть много вариантов сладостей, которые легко и просто приготовить за быстрое количество времени. Очень сэкономит ваши силы выпечка, не требующая приготовления в духовке.

Рецептом вкусного торта "Наполеон" без выпечки делится фудблогерка Тати Чуднова в Instagram. Его творожная основа получается воздушной и нежной. Такой десерт приятно удивит всех ваших гостей.

Как приготовить торт без выпечки

Ингредиенты:

Для коржей:

яйца – 3 шт.

творог – 300 г

сахар – по вкусу (180 г)

сода – 1/2 ч. л.

рисовая или пшеничная мука – 500-600 г (если тесто будет липнуть в руки, добавьте еще муки)

Для крема:

желток – 2 шт.

сахар – 140 г

молоко – 700 мл

крахмал – 50 г

Способ приготовления:

Для коржей смешиваем творог, яйца, сахар и соду. Если творог с большими комочками, то можете дополнительно перебить погружным блендером. Затем постепенно всыпаем муку и перемешиваем. Когда тесто станет более однородным, выложите его на поверхность присыпанную мукой. Продолжая понемногу добавлять муку, замесите мягкое, эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Оставьте его на 1 час отдыхать. Для крема смешиваем желтки, сахар. Постепенно перемешивая, вливаем молоко и добавляем крахмал. Далее на среднем огне, помешивая, доводим до загущения. Ставим в прохладное место охладиться. Возвращаемся к тесту и делим его на 6 равных частей. Раскатываем их и вырезаем по диаметру сковороды, например, с помощью крышки или миски. Выпекаем на сковороде с двух сторон на маленьком огне. Собираем торт, чередуя – корж, крем, корж, крем. По желанию можно украсить фруктами.

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